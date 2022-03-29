Сенатор: у Зеленского отняли власть над Украиной

29 марта 2022 в 10:11 Размер текста - 17 +

Сенатор Цеков заявил, что Украиной сейчас управляют военные, а не Владимир Зеленский Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украиной сейчас управляется военными и главами местных администраций, а не президентом Владимиром Зеленским. С таким заявлением выступил сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков. «Зеленский хоть и называет себе президентом, но государством не управляет. Он просто вещает откуда-то. Сейчас государством в основном управляют местные администрации и военные. Причем не в лице министра обороны, а генштаба страны, который отвечает за боевые действия», — передает РИА «Новости» слова Цекова. Президент РФ Владимир Путин 24 февраля инициировал проведение спецоперации на Украине, направленной на демилитаризацию и денацификацию республики. По словам главы государства, спецоперация стала вынужденным ответом на многолетний геноцид жителей Донбасса со стороны украинских националистов. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал ее «кульминацией того курса, который Запад проводил с начала 90-х годов после того, как стало понятно, что Россия не будет послушной, и у России есть свое мнение». Минобороны России ранее представило документы, которые подтверждают, что Киев готовился к силовой акции против Донбасса, отмечается «Федеральное агентство новостей». Сам Зеленский заявлял, что главная цель Киева на переговорах с РФ — скорейшее восстановление нормальной жизни на Украине. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Украиной сейчас управляется военными и главами местных администраций, а не президентом Владимиром Зеленским. С таким заявлением выступил сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков. «Зеленский хоть и называет себе президентом, но государством не управляет. Он просто вещает откуда-то. Сейчас государством в основном управляют местные администрации и военные. Причем не в лице министра обороны, а генштаба страны, который отвечает за боевые действия», — передает РИА «Новости» слова Цекова. Президент РФ Владимир Путин 24 февраля инициировал проведение спецоперации на Украине, направленной на демилитаризацию и денацификацию республики. По словам главы государства, спецоперация стала вынужденным ответом на многолетний геноцид жителей Донбасса со стороны украинских националистов. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал ее «кульминацией того курса, который Запад проводил с начала 90-х годов после того, как стало понятно, что Россия не будет послушной, и у России есть свое мнение». Минобороны России ранее представило документы, которые подтверждают, что Киев готовился к силовой акции против Донбасса, отмечается «Федеральное агентство новостей». Сам Зеленский заявлял, что главная цель Киева на переговорах с РФ — скорейшее восстановление нормальной жизни на Украине.