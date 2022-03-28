СМИ назвали даты проведения Дягилевского фестиваля в Перми

Дягилевский фестиваль могут провести с 10 по 19 июня как в прошлом году Фото: Максим Денисов © URA.RU

Дягилевский фестиваль могут провести в 2022 году в Перми с 10 по 19 июня. Об этом сообщают СМИ. Официально даты еще не объявлены.

«Принято предварительное решение о датах проведения Международного Дягилевского фестиваля и мини-фестиваля „Дягилев +“. Дягилевский фестиваль — с 10 по 19 июня», — сообщает издание «Новый Компаньон» со ссылкой на свои источники. Фестиваль «Дягилев +», по информации издания, пройдет с 24 по 26 декабря.

Несмотря на то, что официально даты не объявлены, информаторы оценивают их как точные. В 2021 году фестивали проходили в тех же числах. В 2020 году из-за эпидемии коронавируса «Дегилевский фестиваль» не проводили. Также в 2020 году впервые провели мини-фестиваль «Дягилев +».