28 марта 2022

СМИ назвали даты проведения Дягилевского фестиваля в Перми

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Дягилевский фестиваль. Пермь, театр, партер, занавес, театральный концертный зал, пермский театр оперы и балета
Дягилевский фестиваль могут провести с 10 по 19 июня как в прошлом году Фото:

Дягилевский фестиваль могут провести в 2022 году в Перми с 10 по 19 июня. Об этом сообщают СМИ. Официально даты еще не объявлены.

«Принято предварительное решение о датах проведения Международного Дягилевского фестиваля и мини-фестиваля „Дягилев +“. Дягилевский фестиваль — с 10 по 19 июня», — сообщает издание «Новый Компаньон» со ссылкой на свои источники. Фестиваль «Дягилев +», по информации издания, пройдет с 24 по 26 декабря.

Несмотря на то, что официально даты не объявлены, информаторы оценивают их как точные. В 2021 году фестивали проходили в тех же числах. В 2020 году из-за эпидемии коронавируса «Дегилевский фестиваль» не проводили. Также в 2020 году впервые провели мини-фестиваль «Дягилев +».

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Дягилевский фестиваль могут провести в 2022 году в Перми с 10 по 19 июня. Об этом сообщают СМИ. Официально даты еще не объявлены. «Принято предварительное решение о датах проведения Международного Дягилевского фестиваля и мини-фестиваля „Дягилев +“. Дягилевский фестиваль — с 10 по 19 июня», — сообщает издание «Новый Компаньон» со ссылкой на свои источники. Фестиваль «Дягилев +», по информации издания, пройдет с 24 по 26 декабря. Несмотря на то, что официально даты не объявлены, информаторы оценивают их как точные. В 2021 году фестивали проходили в тех же числах. В 2020 году из-за эпидемии коронавируса «Дегилевский фестиваль» не проводили. Также в 2020 году впервые провели мини-фестиваль «Дягилев +».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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