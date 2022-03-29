Матвиенко заявила, что России не нужен Совет Европы

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Заседание бюро Высшего совета политической партии «Единая Россия». Москва, матвиенко валентина
Россия не будет возвращаться в нынешний Совет Европы, заявила Валентина Матвиенко Фото:
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Россия не будет поднимать тему о возвращении в Совет Европы. Об этом сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании совета Межпарламентской ассамблеи стран СНГ, которое проходит 29 марта в Алма-Ате.

«Россия не будет поднимать тему возвращения в существующий Совет Европы», — сказала Матвиенко. Ее слова приводит РИА «Новости».

Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин назвал это вынужденным решением, которое направлено на защиту граждан Донбасса от геноцида. В Евросоюзе осудили начало спецоперации и приняли решение исключить Россию из Совета Европы. В МИД РФ в ответ заявили, что Совет Европы стал частью пропаганды НАТО.

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Россия не будет поднимать тему о возвращении в Совет Европы. Об этом сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании совета Межпарламентской ассамблеи стран СНГ, которое проходит 29 марта в Алма-Ате. «Россия не будет поднимать тему возвращения в существующий Совет Европы», — сказала Матвиенко. Ее слова приводит РИА «Новости». Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин назвал это вынужденным решением, которое направлено на защиту граждан Донбасса от геноцида. В Евросоюзе осудили начало спецоперации и приняли решение исключить Россию из Совета Европы. В МИД РФ в ответ заявили, что Совет Европы стал частью пропаганды НАТО.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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