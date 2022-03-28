Тоболяк угнал у полицейских служебное авто. Он был пьян, а машина не заперта

29 марта 2022 в 15:38 Размер текста - 17 +

Служебную «Газель» мужчина угнал прямо от отдела полиции (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU За угон полицейской «Газели» прямо с территории отдела житель Тобольска получил год в колонии. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. В момент преступления мужчина был пьян, а служебная машина не заперта. «Обвиняемый в угоне полицейской машины отправлен на год в колонию. Нетрезвый 34-летний тоболяк Андрей Захаров, ранее неоднократно судимый, утром 13 февраля, находясь на территории тобольского отдела МВД, открыл незапертую дверь заведенного автомобиля ГАЗ и уехал», — рассказали URA.RU в пресс-службе. Как пояснили в полиции, «Газель» прогревалась, а Захаров воспользовался этим. После он врезался на машине в бордюр и улетел в сугроб. Авария произошла у рынка «Северный». Там мужчину и задержали. Как пояснил сам обвиняемый, цели завладеть имуществом у него не было. Поэтому мужчину судили не за хищение, а за угон. Он получил срок, однако еще может его обжаловать. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

За угон полицейской «Газели» прямо с территории отдела житель Тобольска получил год в колонии. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. В момент преступления мужчина был пьян, а служебная машина не заперта. «Обвиняемый в угоне полицейской машины отправлен на год в колонию. Нетрезвый 34-летний тоболяк Андрей Захаров, ранее неоднократно судимый, утром 13 февраля, находясь на территории тобольского отдела МВД, открыл незапертую дверь заведенного автомобиля ГАЗ и уехал», — рассказали URA.RU в пресс-службе. Как пояснили в полиции, «Газель» прогревалась, а Захаров воспользовался этим. После он врезался на машине в бордюр и улетел в сугроб. Авария произошла у рынка «Северный». Там мужчину и задержали. Как пояснил сам обвиняемый, цели завладеть имуществом у него не было. Поэтому мужчину судили не за хищение, а за угон. Он получил срок, однако еще может его обжаловать.