Челябинский губернатор назвал самую коррупционную сферу в регионе

Алексей Текслер призвал подчиненных держать на контроле госконтракты (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Алексей Текслер заявил, что самой коррупционной сферой являются госконтракты и госзакупки. Об этом он сообщил 29 марта на заседании антикоррупционной комиссии, в которой по видеосвязи приняли участие руководители всех силовых структур и надзорных органов региона. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе главы Челябинской области.

«Госзакупки и госконтракты, это одна из наиболее коррупционно емких сфер. К ней будет приковано особое внимание вне зависимости от ситуации», — заявил Текслер.

Глава региона поставил задачу членам правительства и главам муниципалитетов держать на особом контроле сроки заключения контрактов. Чтобы у участников закупок не возникало проблем, Текслер попросил делать все вовремя и соблюдать сроки.

«Настройка системы закупок продолжается. Это один из тех вызовов, который перед нами стоит», — отметил губернатор.

Ранее прокуратура сообщала, что в Челябинской области за год в три раза выросли размеры взяток. Общая сумма взяток в 2021 году по выявленным преступлениям составила 60 млн. рублей. Средняя сумма взятки в регионе составила 220 тыс. рублей.