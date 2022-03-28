28 марта 2022

Челябинский губернатор назвал самую коррупционную сферу в регионе

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Алексей Текслер посетил новый образовательный центр №7. Челябинск, текслер алексей
Алексей Текслер призвал подчиненных держать на контроле госконтракты (фото из архива) Фото:

Губернатор Алексей Текслер заявил, что самой коррупционной сферой являются госконтракты и госзакупки. Об этом он сообщил 29 марта на заседании антикоррупционной комиссии, в которой по видеосвязи приняли участие руководители всех силовых структур и надзорных органов региона. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе главы Челябинской области.

«Госзакупки и госконтракты, это одна из наиболее коррупционно емких сфер. К ней будет приковано особое внимание вне зависимости от ситуации», — заявил Текслер.

Глава региона поставил задачу членам правительства и главам муниципалитетов держать на особом контроле сроки заключения контрактов. Чтобы у участников закупок не возникало проблем, Текслер попросил делать все вовремя и соблюдать сроки.

«Настройка системы закупок продолжается. Это один из тех вызовов, который перед нами стоит», — отметил губернатор.

Ранее прокуратура сообщала, что в Челябинской области за год в три раза выросли размеры взяток. Общая сумма взяток в 2021 году по выявленным преступлениям составила 60 млн. рублей. Средняя сумма взятки в регионе составила 220 тыс. рублей.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск» и в viber-канале «Челябинск», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Губернатор Алексей Текслер заявил, что самой коррупционной сферой являются госконтракты и госзакупки. Об этом он сообщил 29 марта на заседании антикоррупционной комиссии, в которой по видеосвязи приняли участие руководители всех силовых структур и надзорных органов региона. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе главы Челябинской области. «Госзакупки и госконтракты, это одна из наиболее коррупционно емких сфер. К ней будет приковано особое внимание вне зависимости от ситуации», — заявил Текслер. Глава региона поставил задачу членам правительства и главам муниципалитетов держать на особом контроле сроки заключения контрактов. Чтобы у участников закупок не возникало проблем, Текслер попросил делать все вовремя и соблюдать сроки. «Настройка системы закупок продолжается. Это один из тех вызовов, который перед нами стоит», — отметил губернатор. Ранее прокуратура сообщала, что в Челябинской области за год в три раза выросли размеры взяток. Общая сумма взяток в 2021 году по выявленным преступлениям составила 60 млн. рублей. Средняя сумма взятки в регионе составила 220 тыс. рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...