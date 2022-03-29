В свердловском правительстве сменился куратор проекта Кремля

Олег Чемезов будет руководить проектным офисом областного ЦУРа Фото: Анна Майорова © URA.RU

Руководителем проектного офиса по функционированию Центра управления регионом (ЦУР) в Свердловской области стал вице-губернатор Олег Чемезов. Соответствующее решение принял глава области Евгений Куйвашев, копия его указа есть в распоряжении URA.RU.

«Внести в состав проектного офиса по созданию и функционированию ЦУР изменения. Руководитель проектного офиса — вице-губернатор Чемезов Олег Леонидович», — говорится в указе. На этом посту чиновник сменил своего предшественника Сергея Бидонько, который в сентябре прошлого года стал депутатом Госдумы и покинул свердловское правительство. Также в состав проектного офиса включен замгубернатора Дмитрий Ионин, который будет заместителем Чемезова.

В середине февраля сменилось руководство самого свердловского ЦУРа, созданного в 2020 году по инициативе Кремля. Структуру возглавила екатеринбургская журналистка Валентина Ермакова. Предыдущий начальник ЦУРа Илья Захаров, не сработавшийся с Москвой, покинул пост и стал советником вице-губернатора Чемезова.