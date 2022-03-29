Украина отказалась возвращать Донбасс и Крым военным путем, глава Чечни Рамзан Кадыров призвал «брать Киев». URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 29 марта.
- Россия и Украина провели переговоры в Стамбуле. По итогам переговоров, по словам главы российской делегации Владимира Мединского, Украина согласилась на нейтральный статус и отказ от ядерного потенциала. Страна также отказалась воевать за Крым и Донбасс и вступать в военные блоки. Мединский также заявил, что Россия не хочет подвергать Киев дополнительному военному риску. Он также заявил, что Россия сделала два шага навстречу Киеву в вопросе деэскалации;
- Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров призвал не останавливать спецоперацию и «брать Киев»;
- В Минобороны РФ сообщили, что армия РФ сокращает свое наступление в Киевской и Черниговской областях;
- Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что сейчас главной целью спецоперации является освобождение Донбасса;
- Российский спецназ захватил националистов, которые принимали участие в пытках российских военнослужащих. В ООН призвали провести расследование о пытках. Украина пообещала наказать тех, кто принимал участие в пытках;
- Украина обстреляла российский пограничный пункт в Курской области. Также ВСУ обстреляли несколько населенных пунктов в Донбассе;
Россия ранее начала вынужденную специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что целью спецоперацию является освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В Минобороны РФ представили оригиналы захваченных российскими военнослужащими секретных шифротелеграмм 4-й бригады Национальной Гвардии Украины, из которых следует до 28 февраля войска должны были подготовиться и в марте 2022 года начать боевые действия на Донбассе. Таким образом российская спецоперация позволила спасти мирных жителей республики.
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