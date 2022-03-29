Украина отказалась воевать за Донбасс, Кадыров призвал брать Киев. Главное к вечеру 28 марта

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Обстановка в освобожденных районах в г. Мариуполь. Украина, бтр, украина, ополченец, мариуполь, война, днр, патруль, народная милиция, комендатура, гуманитарная катастрофа, СВО, специальная военная операция
Россия продолжает спецоперацию на Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украина отказалась возвращать Донбасс и Крым военным путем, глава Чечни Рамзан Кадыров призвал «брать Киев». URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 29 марта.

Россия ранее начала вынужденную специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что целью спецоперацию является освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В Минобороны РФ представили оригиналы захваченных российскими военнослужащими секретных шифротелеграмм 4-й бригады Национальной Гвардии Украины, из которых следует до 28 февраля войска должны были подготовиться и в марте 2022 года начать боевые действия на Донбассе. Таким образом российская спецоперация позволила спасти мирных жителей республики.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Украина отказалась возвращать Донбасс и Крым военным путем, глава Чечни Рамзан Кадыров призвал «брать Киев». URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 29 марта. Россия ранее начала вынужденную специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что целью спецоперацию является освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В Минобороны РФ представили оригиналы захваченных российскими военнослужащими секретных шифротелеграмм 4-й бригады Национальной Гвардии Украины, из которых следует до 28 февраля войска должны были подготовиться и в марте 2022 года начать боевые действия на Донбассе. Таким образом российская спецоперация позволила спасти мирных жителей республики.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...