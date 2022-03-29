Рада пригрозила тюремным сроком за незаконный выезд из Украины

30 марта 2022 в 00:12 Размер текста - 17 +

Верховная Рада: незаконно покинувшим Украину грозит тюремный срок Фото: CC BY 4.0, Пресс-служба Президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Верховную Раду Украины внесен законопроект, который гласит, что тем, кто незаконно уехал из страны грозит до 10 лет тюрьмы. Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому военное положение в стране продлевается на 30 суток, начиная с 26 марта. «Пересечение государственной границы Украины военнослужащими, военнообязанными, резервистами, лицами, подлежащими мобилизации, а также народными депутатами Украины, депутатами местных советов, должностными лицами органов государственной власти и органов местного самоуправления, сельскими, поселковыми, городскими головами, работниками правоохранительных органов, судьями, судьями Конституционного суда Украины, прокурорами, без законных оснований в условиях особого периода или правового режима военного положения наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой», — говорится в тексте законопроекта. Об этом написало РИА «Новости». Для того, чтобы спастись, украинские военные начали переодеваться в женщин. По словам командира батальона сил Донецкой народной республики майора Олега Кокарева, один из украинских солдат переоделся в шубу, платье и женские туфли. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что тем, кто покинул Украину, следует туда вернуться, чтобы развивать свою страну, когда будет такая возможность. Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин пояснял, что основные ее причины — издевательства Киева над жителями Донбасса, саботаж Минских соглашений, угроза расширения НАТО. По его словам, РФ предлагала украинской стороне вывести войска из ДНР и ЛНР, но они отказались. Поэтому теперь Россия защищает как ДНР и ЛНР, так и свою территорию. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Верховную Раду Украины внесен законопроект, который гласит, что тем, кто незаконно уехал из страны грозит до 10 лет тюрьмы. Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому военное положение в стране продлевается на 30 суток, начиная с 26 марта. «Пересечение государственной границы Украины военнослужащими, военнообязанными, резервистами, лицами, подлежащими мобилизации, а также народными депутатами Украины, депутатами местных советов, должностными лицами органов государственной власти и органов местного самоуправления, сельскими, поселковыми, городскими головами, работниками правоохранительных органов, судьями, судьями Конституционного суда Украины, прокурорами, без законных оснований в условиях особого периода или правового режима военного положения наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой», — говорится в тексте законопроекта. Об этом написало РИА «Новости». Для того, чтобы спастись, украинские военные начали переодеваться в женщин. По словам командира батальона сил Донецкой народной республики майора Олега Кокарева, один из украинских солдат переоделся в шубу, платье и женские туфли. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что тем, кто покинул Украину, следует туда вернуться, чтобы развивать свою страну, когда будет такая возможность. Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин пояснял, что основные ее причины — издевательства Киева над жителями Донбасса, саботаж Минских соглашений, угроза расширения НАТО. По его словам, РФ предлагала украинской стороне вывести войска из ДНР и ЛНР, но они отказались. Поэтому теперь Россия защищает как ДНР и ЛНР, так и свою территорию.