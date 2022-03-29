Нацбаты рассказали о приказах Киева готовить фейковые видео

30 марта 2022 в 01:21 Размер текста - 17 +

«Не жалеют и женщин, ни стариков, ни детей» Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Сдавшиеся в плен украинские военные рассказали, что национальным батальонам приказывали снимать постановочные видеосюжеты о мародерствах и массовых убийствах мирных жителей. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев. «По свидетельствам сдавшихся в плен украинских военнослужащих, в националистические батальоны систематически поступают указания от киевских властей на подготовку постановочных видеосюжетов о бесчинствах и массовых убийствах мирных граждан, мародерстве и разрушениях социальной инфраструктуры, совершенных якобы российскими военнослужащими», — доложил Мизинцев ТАСС. По словам генерал-полковника, особый цинизм заключается в том, что для выполнения такого задания националисты не жалеют ни женщин, ни стариков, ни детей. Мизинцев добавил, что задачей такого контента является «создание негативного информационного фона вокруг проведения специальной военной операции Вооруженными силами России». Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. Наступательные действия Вооруженных сил России осуществляются на различных направлениях: в результате заблокированы Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев. Под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Освобождены значительные территории Луганской и Донецкой народных республик. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Сдавшиеся в плен украинские военные рассказали, что национальным батальонам приказывали снимать постановочные видеосюжеты о мародерствах и массовых убийствах мирных жителей. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев. «По свидетельствам сдавшихся в плен украинских военнослужащих, в националистические батальоны систематически поступают указания от киевских властей на подготовку постановочных видеосюжетов о бесчинствах и массовых убийствах мирных граждан, мародерстве и разрушениях социальной инфраструктуры, совершенных якобы российскими военнослужащими», — доложил Мизинцев ТАСС. По словам генерал-полковника, особый цинизм заключается в том, что для выполнения такого задания националисты не жалеют ни женщин, ни стариков, ни детей. Мизинцев добавил, что задачей такого контента является «создание негативного информационного фона вокруг проведения специальной военной операции Вооруженными силами России». Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. Наступательные действия Вооруженных сил России осуществляются на различных направлениях: в результате заблокированы Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев. Под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Освобождены значительные территории Луганской и Донецкой народных республик.