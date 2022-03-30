Бизнес призвал председателя правительства РФ Михаила Мишустина амнистировать предпринимателей, осужденных по экономическим статьям, в том числе и за хищения в крупном и особо крупном размере. Соответствующее письмо было направлено Мишустину от лица вице-премьера организации «Деловая Россия» Андрея Белоусова.
«Достижение масштабных целей, которые стоят перед страной, требует снятия ограничений свободы и инициативы предпринимательства», — говорится в письме, передают «Ведомости». Отмечается, что амнистия может дать российскому бизнесу шанс, т. к. на предпринимателей возлагаются большие надежды по развитию экономики РФ.
Бизнес призвал председателя правительства РФ Михаила Мишустина амнистировать предпринимателей, осужденных по экономическим статьям, в том числе и за хищения в крупном и особо крупном размере. Соответствующее письмо было направлено Мишустину от лица вице-премьера организации «Деловая Россия» Андрея Белоусова. «Достижение масштабных целей, которые стоят перед страной, требует снятия ограничений свободы и инициативы предпринимательства», — говорится в письме, передают «Ведомости». Отмечается, что амнистия может дать российскому бизнесу шанс, т. к. на предпринимателей возлагаются большие надежды по развитию экономики РФ. Ранее президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине. После заявления президента курс рубля обвалился рекордно с 2014 года. Доллар превысил отметку в 100 рублей, евро в некоторых банках достигло отметки в 131 рубль. Также Запад начал вводить против России масштабные санкции.