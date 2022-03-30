Мишустина призвали выпустить бизнесменов из тюрьмы. Ради спасения экономики РФ

30 марта 2022 в 06:00 Размер текста - 17 +

Бизнес призвал председателя правительства РФ Михаила Мишустина амнистировать предпринимателей, осужденных по экономическим статьям, в том числе и за хищения в крупном и особо крупном размере. Соответствующее письмо было направлено Мишустину от лица вице-премьера организации «Деловая Россия» Андрея Белоусова. «Достижение масштабных целей, которые стоят перед страной, требует снятия ограничений свободы и инициативы предпринимательства», — говорится в письме, передают «Ведомости». Отмечается, что амнистия может дать российскому бизнесу шанс, т. к. на предпринимателей возлагаются большие надежды по развитию экономики РФ. Ранее президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине. После заявления президента курс рубля обвалился рекордно с 2014 года. Доллар превысил отметку в 100 рублей, евро в некоторых банках достигло отметки в 131 рубль. Также Запад начал вводить против России масштабные санкции.