Мишустина призвали выпустить бизнесменов из тюрьмы. Ради спасения экономики РФ

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Разное. Курган, сизо, колючая проволока, тюрьма
Амнистия поможет развиваться российскому бизнесу, считают авторы инициативы Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Бизнес призвал председателя правительства РФ Михаила Мишустина амнистировать предпринимателей, осужденных по экономическим статьям, в том числе и за хищения в крупном и особо крупном размере. Соответствующее письмо было направлено Мишустину от лица вице-премьера организации «Деловая Россия» Андрея Белоусова.

«Достижение масштабных целей, которые стоят перед страной, требует снятия ограничений свободы и инициативы предпринимательства», — говорится в письме, передают «Ведомости». Отмечается, что амнистия может дать российскому бизнесу шанс, т. к. на предпринимателей возлагаются большие надежды по развитию экономики РФ.

Ранее президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине. После заявления президента курс рубля обвалился рекордно с 2014 года. Доллар превысил отметку в 100 рублей, евро в некоторых банках достигло отметки в 131 рубль. Также Запад начал вводить против России масштабные санкции.

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Бизнес призвал председателя правительства РФ Михаила Мишустина амнистировать предпринимателей, осужденных по экономическим статьям, в том числе и за хищения в крупном и особо крупном размере. Соответствующее письмо было направлено Мишустину от лица вице-премьера организации «Деловая Россия» Андрея Белоусова. «Достижение масштабных целей, которые стоят перед страной, требует снятия ограничений свободы и инициативы предпринимательства», — говорится в письме, передают «Ведомости». Отмечается, что амнистия может дать российскому бизнесу шанс, т. к. на предпринимателей возлагаются большие надежды по развитию экономики РФ. Ранее президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине. После заявления президента курс рубля обвалился рекордно с 2014 года. Доллар превысил отметку в 100 рублей, евро в некоторых банках достигло отметки в 131 рубль. Также Запад начал вводить против России масштабные санкции.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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