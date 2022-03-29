Жителя Челябинской области оштрафовали за лозунг на «ГАЗели»

Житель Миасса подогнал к мэрии машину с лозунгом, дискредитирующим российских военных Фото: Размик Закарян © URA.RU

Жителя города Миасса оштрафовали на 40 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил РФ, действующих на Украине. Об этом сообщили URA.RU в ГУ МВД по Челябинской области.

«33-летний горожанин приехал к зданию администрации Миасса на личном автомобиле „ГАЗель“ с тентом. На тенте была размещена агитационная надпись, направленная на дискредитацию использования ВС РФ», — сообщили URA.RU в пресс-службе полицейского главка.

Протокол, составленный полицейскими, рассмотрел городской суд Миасса. Мужчине назначили административный штраф в размере 40 тысяч рублей.

Первым случаем наказания за дискредитацию российской армии стал штраф в 45 тысяч рублей жительнице Магнитогорска за посты в соцсети. Кроме того, сотрудники ФСБ и МВД задержали за то же правонарушение жителя Копейска. Поскольку тот оказался ранее судимым, в отношении него возбудили уже не административное, а уголовное дело.

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины, направленная на прекращение геноцида русских в Донбассе, началась 24 февраля. Российская армия действует в условиях, когда главной ее целью является предотвращение жертв среди мирного населения. В связи с этим удары наносятся по объектам военной инфраструктуры и боевой технике Украины, военные которой сделали ставку на использование жителей населенных пунктов в качестве «живого щита».