29 марта 2022

Мебельный гипермаркет в Екатеринбурге за покупку дарит сахар. Скрин

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Сахар. Курган , сахар
В Екатеринбурге гипермаркет хранит 31 тонну сахара Фото:
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Мебельный гипермаркет в Екатеринбурге за покупку от пяти тысяч рублей дарит килограммовую пачку сахара. Компания хранит 31 тонну сахара на складах в Екатеринбурге. Об этом URA.RU рассказали сотрудники гипермаркета.

«При покупке от 5000 рублей человек получит один килограмм сахара в подарок. На складах в Екатеринбурге у нас храниться 31 тонна, а в Челябинске 8 тонн сахара», — пояснили сотрудники гипермаркета.

В компании уточнили, что на один чек выдается одна пачка. В компании решили, что такой акцией они помогут тем, «кто не успел закупится», — гласит лозунг акции.

URA.RU ранее писало, что в Екатеринбурге резко возрос спрос на обычный сахар-песок. Покупатели начали сметать с полок оставшийся товар. Крупные ритейлеры, чтобы побороть массовую истерию, ввели ограничения на покупку сахара в одни руки. Поставщики объясняют резкий дефицит сахара в магазинах тем, что его не успевают фасовать по упаковкам. Из-за высокого спроса выросли и цены на продукт.

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Мебельный гипермаркет в Екатеринбурге за покупку от пяти тысяч рублей дарит килограммовую пачку сахара. Компания хранит 31 тонну сахара на складах в Екатеринбурге. Об этом URA.RU рассказали сотрудники гипермаркета. «При покупке от 5000 рублей человек получит один килограмм сахара в подарок. На складах в Екатеринбурге у нас храниться 31 тонна, а в Челябинске 8 тонн сахара», — пояснили сотрудники гипермаркета. В компании уточнили, что на один чек выдается одна пачка. В компании решили, что такой акцией они помогут тем, «кто не успел закупится», — гласит лозунг акции. URA.RU ранее писало, что в Екатеринбурге резко возрос спрос на обычный сахар-песок. Покупатели начали сметать с полок оставшийся товар. Крупные ритейлеры, чтобы побороть массовую истерию, ввели ограничения на покупку сахара в одни руки. Поставщики объясняют резкий дефицит сахара в магазинах тем, что его не успевают фасовать по упаковкам. Из-за высокого спроса выросли и цены на продукт.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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