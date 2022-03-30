Владельцев электросамокатов обязали соблюдать ПДД

Электросамокаты прировняли к транспортным средствам из-за их скорости передвижения Фото: Размик Закарян © URA.RU

Электросамокаты прировняли к транспортному средству. Соответствующее решение принял Верховный суд РФ.

«Закон не может дать полного списка транспортных средств, но позволяет относить к ним электросамокаты в силу скорости их передвижения. При этом водители электросамокатов правилами дорожного движения в отдельную категорию участников дорожного движения пока не выделены», — передает «РАПСИ» пояснение суда.

Ранее в МВД сообщили, что за 2021 год количество ДТП с участием электросамокатов выросло на 50%, пишет RT. В Минтрансе уже разработали изменения в ПДД, регулирующие езду электросамокатов, передает телеканал 360.