Владельцев электросамокатов обязали соблюдать ПДД

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Электросамокаты. Екатеринбург, самокат, электросамокат
Электросамокаты прировняли к транспортным средствам из-за их скорости передвижения Фото:

Электросамокаты прировняли к транспортному средству. Соответствующее решение принял Верховный суд РФ.

«Закон не может дать полного списка транспортных средств, но позволяет относить к ним электросамокаты в силу скорости их передвижения. При этом водители электросамокатов правилами дорожного движения в отдельную категорию участников дорожного движения пока не выделены», — передает «РАПСИ» пояснение суда.

Ранее в МВД сообщили, что за 2021 год количество ДТП с участием электросамокатов выросло на 50%, пишет RT. В Минтрансе уже разработали изменения в ПДД, регулирующие езду электросамокатов, передает телеканал 360.

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Электросамокаты прировняли к транспортному средству. Соответствующее решение принял Верховный суд РФ. «Закон не может дать полного списка транспортных средств, но позволяет относить к ним электросамокаты в силу скорости их передвижения. При этом водители электросамокатов правилами дорожного движения в отдельную категорию участников дорожного движения пока не выделены», — передает «РАПСИ» пояснение суда. Ранее в МВД сообщили, что за 2021 год количество ДТП с участием электросамокатов выросло на 50%, пишет RT. В Минтрансе уже разработали изменения в ПДД, регулирующие езду электросамокатов, передает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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