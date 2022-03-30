30 марта 2022

В гордуме Тюмени изменился состав ключевых структур

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание тюменской городской думы. Тюмень, зал заседаний гордумы тюмени
Новый депутат  Александр Яковенко вошел в состав двух думских комиссий Фото:

Депутат городской думы Тюмени Александр Яковенко (ЛДПР) вошел в состав двух комиссий представительного органа. Решение об этом народные избранники приняли 31 марта на заседании гордумы, которое транслируется онлайн.

«Включить депутата Яковенко в состав постоянных комиссий по городскому общественному самоуправлению и социальному развитию», — говорится в решении гордумы. Депутаты проголосовали за него единогласно.

Яковенко стал депутатом 17 февраля. Он заменил в думе своего однопартийца Олега Касьянова, скончавшегося 5 декабря 2021 года после тяжелой болезни.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Тюмень» и в viber-канале «Тюмень», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Депутат городской думы Тюмени Александр Яковенко (ЛДПР) вошел в состав двух комиссий представительного органа. Решение об этом народные избранники приняли 31 марта на заседании гордумы, которое транслируется онлайн. «Включить депутата Яковенко в состав постоянных комиссий по городскому общественному самоуправлению и социальному развитию», — говорится в решении гордумы. Депутаты проголосовали за него единогласно. Яковенко стал депутатом 17 февраля. Он заменил в думе своего однопартийца Олега Касьянова, скончавшегося 5 декабря 2021 года после тяжелой болезни.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...