В гордуме Тюмени изменился состав ключевых структур

Новый депутат Александр Яковенко вошел в состав двух думских комиссий Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Депутат городской думы Тюмени Александр Яковенко (ЛДПР) вошел в состав двух комиссий представительного органа. Решение об этом народные избранники приняли 31 марта на заседании гордумы, которое транслируется онлайн.

«Включить депутата Яковенко в состав постоянных комиссий по городскому общественному самоуправлению и социальному развитию», — говорится в решении гордумы. Депутаты проголосовали за него единогласно.

Яковенко стал депутатом 17 февраля. Он заменил в думе своего однопартийца Олега Касьянова, скончавшегося 5 декабря 2021 года после тяжелой болезни.