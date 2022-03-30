30 марта 2022

В центре Тюмени отреставрируют символ города

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Реставрация Бажовской комнаты во дворце культуры «Горняк». Свердловская область, поселок Лёвиха, реставрация, дворец культуры горняк, дк горняк, бажовская комната
Башню отреставрируют изнутри и снаружи (архивное фото) Фото:

Власти Тюмени ищут подрядчика для реставрации Водонапорной башни — городского памятника и объекта культурного наследия, которому уже более сотни лет. Информация опубликована на сайте госзакупок.

«Наименование закупки: выполнение реставрационных работ по объекту: „Объект культурного наследия регионального значения ‚Водонапорная башня‘“. Начальная цена — 134 млн рублей», — такие данные приводятся на сайте госзакупок.

Исполнитель работ должен будет отреставрировать кирпичную кладку башни, отремонтировать конструкции, отштукатурить стены изнутри, произвести покраску и провести еще ряд работ. Закончить их необходимо к 25 декабря.

Водонапорная башня является памятником и одним из символов Тюмени. Она расположена в центре, на улице Орджоникидзе, 56к2.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени с торгов пустят объект культурного наследия. За 17 млн рублей власти хотят продать дом купцов Стефана Селеверстова и Лейба Брандта.

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Власти Тюмени ищут подрядчика для реставрации Водонапорной башни — городского памятника и объекта культурного наследия, которому уже более сотни лет. Информация опубликована на сайте госзакупок. «Наименование закупки: выполнение реставрационных работ по объекту: „Объект культурного наследия регионального значения ‚Водонапорная башня‘“. Начальная цена — 134 млн рублей», — такие данные приводятся на сайте госзакупок. Исполнитель работ должен будет отреставрировать кирпичную кладку башни, отремонтировать конструкции, отштукатурить стены изнутри, произвести покраску и провести еще ряд работ. Закончить их необходимо к 25 декабря. Водонапорная башня является памятником и одним из символов Тюмени. Она расположена в центре, на улице Орджоникидзе, 56к2. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени с торгов пустят объект культурного наследия. За 17 млн рублей власти хотят продать дом купцов Стефана Селеверстова и Лейба Брандта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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