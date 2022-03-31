Из-за директора курганской клиники 120 уральцев потеряли 7 млн

31 марта 2022 в 14:10 Размер текста - 17 +

Потерпевшими по делу директора курганской клиники признали жителей пяти регионов УрФО Фото: Анна Майорова © URA.RU Потерпевшими по делу гендиректора курганской клиники пластической хирургии, обвиненной в мошенничестве и растрате, признаны более 120 человек из пяти регионов УрФО. Суммарный ущерб для них превысил семь миллионов рублей, сообщает пресс-служба УМВД по Курганской области. «В ходе следствия установлено, что злоумышленница, являясь гендиректором клиники, брала с клиентов деньги в счет оплаты пластических операций, однако услуги оказывала не в полном объеме, либо не оказывала совсем. Потерпевшими признаны более 120 жителей Кургана, Челябинска, Екатеринбурга, Тюменской области и ХМАО. Действиями аферистки им причинен материальный ущерб на сумму более семи миллионов рублей», — говорится в сообщении. Кроме того, в УМВД сообщают, что директор клиники арендовала дорогостоящее медицинское оборудование. Не выплатив долг за аренду в размере 900 тысяч рублей, она продала аппарат, а полученными деньгами распорядилась по своему усмотрению. Ранее URA.RU сообщало, что первый заместитель прокурора области уже утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора клиники, включающему более 100 эпизодов. В частности, женщину обвинили в 92 преступлениях по ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере), 47 преступлениях по ч.2 ст. 315 УК РФ (неисполнение решений суда), а также преступлениях по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), ч.3 ст. 160 УК РФ (присвоение чужого имущества). Ей грозит до 10 лет лишения свободы. По данным источников URA.RU, речь идет о клинике Persona Nova, которая уже закрыта, лицензии на медицинскую деятельность у компании нет. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Курган » и в viber-канале « Курган », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Потерпевшими по делу гендиректора курганской клиники пластической хирургии, обвиненной в мошенничестве и растрате, признаны более 120 человек из пяти регионов УрФО. Суммарный ущерб для них превысил семь миллионов рублей, сообщает пресс-служба УМВД по Курганской области. «В ходе следствия установлено, что злоумышленница, являясь гендиректором клиники, брала с клиентов деньги в счет оплаты пластических операций, однако услуги оказывала не в полном объеме, либо не оказывала совсем. Потерпевшими признаны более 120 жителей Кургана, Челябинска, Екатеринбурга, Тюменской области и ХМАО. Действиями аферистки им причинен материальный ущерб на сумму более семи миллионов рублей», — говорится в сообщении. Кроме того, в УМВД сообщают, что директор клиники арендовала дорогостоящее медицинское оборудование. Не выплатив долг за аренду в размере 900 тысяч рублей, она продала аппарат, а полученными деньгами распорядилась по своему усмотрению. Ранее URA.RU сообщало, что первый заместитель прокурора области уже утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора клиники, включающему более 100 эпизодов. В частности, женщину обвинили в 92 преступлениях по ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере), 47 преступлениях по ч.2 ст. 315 УК РФ (неисполнение решений суда), а также преступлениях по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), ч.3 ст. 160 УК РФ (присвоение чужого имущества). Ей грозит до 10 лет лишения свободы. По данным источников URA.RU, речь идет о клинике Persona Nova, которая уже закрыта, лицензии на медицинскую деятельность у компании нет.