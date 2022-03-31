В ДНР заявили о срыве эвакуации командиров батальона «Азов»*

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. Екатеринбург, вертолет, ввс россии, военный
ВС РФ сбили два вертолета, направлявшихся для эвакуации националистов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Народная милиция ДНР сорвала попытку эвакуации лидеров украинских националистов из Мариуполя. Об этом сообщили в ведомстве республики.

«Политическое руководство в Киеве предприняло очередную попытку эвакуации главарей украинских националистов из Мариуполя. Нашими средствами противовоздушной обороны недалеко от Мариуполя были обнаружены и уничтожены два вертолета противника, один из которых упал в районе населенного пункта Рыбацкое. Место падения второго вертолета и количество ликвидированных националистов уточняется», — сообщается в telegram-канале народной милиции ДНР.

Ранее военно-воздушные силы РФ сбили украинский вертолет Ми-8, направлявшийся за эвакуацией командиров нацбатальона «Азов» (признан экстремистским и запрещен на территории РФ). По сведениям Минобороны, командиры бросили своих подчиненных в районе Мариуполя.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. По заявлению главы государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация Украины, а также помощь жителям Донбасса, страдающим от геноцида со стороны киевских властей. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров ранее заявлял о практически полном освобождении Мариуполя от националистов, сообщает RT.

*Нацбатальон «Азов», входящий в состав вооруженных сил Украины, признан экстремистским и запрещен в Российской Федерации

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Народная милиция ДНР сорвала попытку эвакуации лидеров украинских националистов из Мариуполя. Об этом сообщили в ведомстве республики. «Политическое руководство в Киеве предприняло очередную попытку эвакуации главарей украинских националистов из Мариуполя. Нашими средствами противовоздушной обороны недалеко от Мариуполя были обнаружены и уничтожены два вертолета противника, один из которых упал в районе населенного пункта Рыбацкое. Место падения второго вертолета и количество ликвидированных националистов уточняется», — сообщается в telegram-канале народной милиции ДНР. Ранее военно-воздушные силы РФ сбили украинский вертолет Ми-8, направлявшийся за эвакуацией командиров нацбатальона «Азов» (признан экстремистским и запрещен на территории РФ). По сведениям Минобороны, командиры бросили своих подчиненных в районе Мариуполя. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. По заявлению главы государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация Украины, а также помощь жителям Донбасса, страдающим от геноцида со стороны киевских властей. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров ранее заявлял о практически полном освобождении Мариуполя от националистов, сообщает RT. *Нацбатальон «Азов», входящий в состав вооруженных сил Украины, признан экстремистским и запрещен в Российской Федерации
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