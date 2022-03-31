В Тульской области на пенсионерку напали в подъезде из-за сахара

В городе Алексин Тульской области у 73-летней пенсионерки украли пять килограммов сахара. Об этом сообщили в региональном МВД.
«С заявлением обратилась 73-летняя женщина. Она пояснила, что в подъезде дома по месту жительства неизвестная женщина отобрала у нее пакет с сахаром. Возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ „Грабеж“», — сообщается на сайте МВД.
В полиции выяснили, что злоумышленницей была неработающая и ранее судимая 44-летняя местная жительница. Она живет на одной улице с потерпевшей. Нападавшая призналась в краже сахара, сообщили в МВД.
Ажиотаж из-за сахара в магазинах начался после начала спецоперации на Украине и введения против РФ санкций. Федеральная антимонопольная служба проводит проверку поставок сахара, передает «Национальная служба новостей». ФАС выяснила, что отсутствие продукта в ряде регионов было связано с ажиотажным спросом, подогреваемым недобросовестными организациями. Ранее производитель сахара заявил, что дефицита не будет, потому что Россия на 100% способна самостоятельно обеспечить себя этим продуктом. Об этом URA.RU сказал замгендиректора крупнейшего в РФ производителя продукции растениеводства и сахара ГК «Продимекс» Вадим Ерыжинский.
В городе Алексин Тульской области у 73-летней пенсионерки украли пять килограммов сахара. Об этом сообщили в региональном МВД. «С заявлением обратилась 73-летняя женщина. Она пояснила, что в подъезде дома по месту жительства неизвестная женщина отобрала у нее пакет с сахаром. Возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ „Грабеж“», — сообщается на сайте МВД. В полиции выяснили, что злоумышленницей была неработающая и ранее судимая 44-летняя местная жительница. Она живет на одной улице с потерпевшей. Нападавшая призналась в краже сахара, сообщили в МВД. Ажиотаж из-за сахара в магазинах начался после начала спецоперации на Украине и введения против РФ санкций. Федеральная антимонопольная служба проводит проверку поставок сахара, передает «Национальная служба новостей». ФАС выяснила, что отсутствие продукта в ряде регионов было связано с ажиотажным спросом, подогреваемым недобросовестными организациями. Ранее производитель сахара заявил, что дефицита не будет, потому что Россия на 100% способна самостоятельно обеспечить себя этим продуктом. Об этом URA.RU сказал замгендиректора крупнейшего в РФ производителя продукции растениеводства и сахара ГК «Продимекс» Вадим Ерыжинский.