В Тульской области на пенсионерку напали в подъезде из-за сахара

31 марта 2022 в 17:29 Размер текста - 17 +

Жительница Алексина приобрела пять килограммов сахара Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В городе Алексин Тульской области у 73-летней пенсионерки украли пять килограммов сахара. Об этом сообщили в региональном МВД. «С заявлением обратилась 73-летняя женщина. Она пояснила, что в подъезде дома по месту жительства неизвестная женщина отобрала у нее пакет с сахаром. Возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ „Грабеж“», — сообщается на сайте МВД. В полиции выяснили, что злоумышленницей была неработающая и ранее судимая 44-летняя местная жительница. Она живет на одной улице с потерпевшей. Нападавшая призналась в краже сахара, сообщили в МВД. Ажиотаж из-за сахара в магазинах начался после начала спецоперации на Украине и введения против РФ санкций. Федеральная антимонопольная служба проводит проверку поставок сахара, передает «Национальная служба новостей». ФАС выяснила, что отсутствие продукта в ряде регионов было связано с ажиотажным спросом, подогреваемым недобросовестными организациями. Ранее производитель сахара заявил, что дефицита не будет, потому что Россия на 100% способна самостоятельно обеспечить себя этим продуктом. Об этом URA.RU сказал замгендиректора крупнейшего в РФ производителя продукции растениеводства и сахара ГК «Продимекс» Вадим Ерыжинский. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В городе Алексин Тульской области у 73-летней пенсионерки украли пять килограммов сахара. Об этом сообщили в региональном МВД. «С заявлением обратилась 73-летняя женщина. Она пояснила, что в подъезде дома по месту жительства неизвестная женщина отобрала у нее пакет с сахаром. Возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ „Грабеж“», — сообщается на сайте МВД. В полиции выяснили, что злоумышленницей была неработающая и ранее судимая 44-летняя местная жительница. Она живет на одной улице с потерпевшей. Нападавшая призналась в краже сахара, сообщили в МВД. Ажиотаж из-за сахара в магазинах начался после начала спецоперации на Украине и введения против РФ санкций. Федеральная антимонопольная служба проводит проверку поставок сахара, передает «Национальная служба новостей». ФАС выяснила, что отсутствие продукта в ряде регионов было связано с ажиотажным спросом, подогреваемым недобросовестными организациями. Ранее производитель сахара заявил, что дефицита не будет, потому что Россия на 100% способна самостоятельно обеспечить себя этим продуктом. Об этом URA.RU сказал замгендиректора крупнейшего в РФ производителя продукции растениеводства и сахара ГК «Продимекс» Вадим Ерыжинский.