Власти ЯНАО введут новую антикризисную меру для строителей

Власти будут платить строителям аванс до 70% от суммы контракта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Власти ЯНАО будут давать до 70% аванса по контрактам строительным компаниями для сохранения темпов возведения зданий в условиях санкций. Соответствующий проект документа опубликован на сайте правительства региона.

«Изменения вносятся с целью поддержки строительной отрасли и застройщиков для сохранения темпов строительства в сложных внешнеэкономических условиях. Возможность получения аванса является мерой поддержки исполнителя по контракту, а также может стать определяющим фактором при поиске закупок в нынешних условиях», — говорится в пояснении пресс-службы губернатора.

Также отмечается, что организации смогут нанимать субподрядчиков, закупить необходимый материал без привлечения собственных средств благодаря авансу. Ранее власти региона разработали еще одну меру, позволяющую не снижать темпы расселения из аварийного жилья. Правительство решило выделить дополнительную субсидию «Фонду жилищного строительства».

Санкции против РФ западные страны вводят с 2000-х, а в последнее время особенно усилили работу в этом направлении из-за того, что Россия объявила о проведении спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Как сообщал президента РФ Владимира Путина цель санкций — это отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории российского государства и его роли в важнейших мировых событиях.

Если вы столкнулись с проблемами, стали свидетелем завышения цен или отсутствия каких-либо товаров на прилавках — сообщите нам в telegram-bot.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам