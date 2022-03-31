Ликвидированный под Мариуполем оказался военным ВСУ. Его приняли за замкомандира «Азова»*

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Обстановка в Мариуполе после освобождения района города от ВСУ. Украина, последствия, украина, мариуполь, война, разрушения, обстрел, СВО, специальная военная операция
На Украине проходит спецоперация Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Ликвидированным российскими военными под Мариуполем украинцем оказался не заместитель командира «Азова» (признан экстремистским и запрещен на территории РФ), как сообщали ранее в Донецкой Народной Республике (ДНР), а некий военный ВСУ Дяченко. Об этом рассказал первый замминистра информации республики Даниил Безсонов.

«В подбитом украинском военном вертолете оказался не замкомандира „Азова“ с позывным „Калина“. По уточненным данным, труп, найденный на месте крушения, — это некий военный ВСУ Дяченко», — передает RT со ссылкой Даниила Безносова.

Ранее Безносов заявил, что российским военным удалось ликвидировать командира «Азова» с позывным «Калина». Он находился в одном из двух подбитых ПВО ДНР украинских вертолетов Ми-8. Россия проводит на Украине спецоперацию с 24 февраля. Целями стали денацификация и демилитаризация, отмечал президент РФ Владимир Путин. По его словам, приоритетом российской армии является исключение жертв среди мирных граждан и поражение военной инфраструктуры и вооружения националистов.

*Нацбатальон «Азов», входящий в состав вооруженных сил Украины, признан экстремистским и запрещен в России

Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Ликвидированным российскими военными под Мариуполем украинцем оказался не заместитель командира «Азова» (признан экстремистским и запрещен на территории РФ), как сообщали ранее в Донецкой Народной Республике (ДНР), а некий военный ВСУ Дяченко. Об этом рассказал первый замминистра информации республики Даниил Безсонов. «В подбитом украинском военном вертолете оказался не замкомандира „Азова“ с позывным „Калина“. По уточненным данным, труп, найденный на месте крушения, — это некий военный ВСУ Дяченко», — передает RT со ссылкой Даниила Безносова. Ранее Безносов заявил, что российским военным удалось ликвидировать командира «Азова» с позывным «Калина». Он находился в одном из двух подбитых ПВО ДНР украинских вертолетов Ми-8. Россия проводит на Украине спецоперацию с 24 февраля. Целями стали денацификация и демилитаризация, отмечал президент РФ Владимир Путин. По его словам, приоритетом российской армии является исключение жертв среди мирных граждан и поражение военной инфраструктуры и вооружения националистов. *Нацбатальон «Азов», входящий в состав вооруженных сил Украины, признан экстремистским и запрещен в России
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...