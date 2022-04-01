«Ночь музыки» отправится на гастроли, но при одном условии

01 апреля 2022 в 18:40 Размер текста - 17 +

Гастроли «Ночь музыки» были бы гарантированы в том случае, если бы полностью финансировались государством Фото: Размик Закарян © URA.RU Фестиваль Ural Music Night планировал отправиться в гастрольный тур, но планам помешало частичное государственное финансирование. Для реализации проекта требуется больше госсредств. Об этом URA.RU рассказал исполнительный директор фестиваля Григорий Колмогоров. «Это [гастроли] один из небольших элементов фестиваля, который мы планировали [провести] при условии финансирования от Президентского фонда культурных инициатив в полном размере», — рассказал бывший пресс-атташе «Ночь музыки». При этом он подчеркнул, что на текущий момент пока не решено, будут ли подобные гастроли или нет. Ранее на проведение фестиваля Ural Music Night Президентский фонд культурных инициатив выделил 20 миллионов рублей из 73,8 требуемых миллионов. Фестиваль проводится в Екатеринбурге с 2015 года, в этом году он состоится 24 июня на открытом воздухе. Также организаторы планируют вернуть в качестве одной из концертных площадок гостиницу «Исеть» и пытаются договориться о сотрудничестве с «Ельцин Центром» после скандала с музыкантом Вадимом Самойловым. Если вы знаете о каких-либо интересных предстоящих событиях, столкнулись с какими-либо проблемами или просто хотите что-то рассказать — напишите нам . Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Фестиваль Ural Music Night планировал отправиться в гастрольный тур, но планам помешало частичное государственное финансирование. Для реализации проекта требуется больше госсредств. Об этом URA.RU рассказал исполнительный директор фестиваля Григорий Колмогоров. «Это [гастроли] один из небольших элементов фестиваля, который мы планировали [провести] при условии финансирования от Президентского фонда культурных инициатив в полном размере», — рассказал бывший пресс-атташе «Ночь музыки». При этом он подчеркнул, что на текущий момент пока не решено, будут ли подобные гастроли или нет. Ранее на проведение фестиваля Ural Music Night Президентский фонд культурных инициатив выделил 20 миллионов рублей из 73,8 требуемых миллионов. Фестиваль проводится в Екатеринбурге с 2015 года, в этом году он состоится 24 июня на открытом воздухе. Также организаторы планируют вернуть в качестве одной из концертных площадок гостиницу «Исеть» и пытаются договориться о сотрудничестве с «Ельцин Центром» после скандала с музыкантом Вадимом Самойловым.