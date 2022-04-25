В Перми мать-инвалида заперли дома и не давали общаться с сестрой

26 апреля 2022 в 08:38 Размер текста - 17 +

Женщину удалось вызволить из трудной жизненной ситуации при участии минсоцразвития Фото: Анна Майорова © URA.RU Дети матери-инвалида заперли ее дома и не позволяли увидеться с сестрой. В краевой аппарат уполномоченного по правам человека обратилась родственница. «Племянники не ухаживают должным образом за своей матерью, у которой инвалидность первой группы. Они сменили замки в квартире и не давали сестрам увидеться», — передает «АиФ-Прикамье». Жительница региона, переживающая за состояние близкого человека, попросила помощи у омбудсмена Павла Микова. Краевое минсоцразвития оказало содействие. Встречу сестер в конечном итоге удалось провести. Гражданке с инвалидностью выдали направление в паллиативное отделение для оказания необходимой помощи. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на пермский telegram-канал «Большая П» .

Дети матери-инвалида заперли ее дома и не позволяли увидеться с сестрой. В краевой аппарат уполномоченного по правам человека обратилась родственница. «Племянники не ухаживают должным образом за своей матерью, у которой инвалидность первой группы. Они сменили замки в квартире и не давали сестрам увидеться», — передает «АиФ-Прикамье». Жительница региона, переживающая за состояние близкого человека, попросила помощи у омбудсмена Павла Микова. Краевое минсоцразвития оказало содействие. Встречу сестер в конечном итоге удалось провести. Гражданке с инвалидностью выдали направление в паллиативное отделение для оказания необходимой помощи.