25 апреля 2022

В Перми мать-инвалида заперли дома и не давали общаться с сестрой

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Социально общественный центр помощи и поддержки гражданских инициатив, для людей с ограниченными возможностями здоровья. Екатеринбург, инвалид, инвалидная коляска, инвалидное кресло, инвалидность
Женщину удалось вызволить из трудной жизненной ситуации при участии минсоцразвития Фото:

Дети матери-инвалида заперли ее дома и не позволяли увидеться с сестрой. В краевой аппарат уполномоченного по правам человека обратилась родственница.

«Племянники не ухаживают должным образом за своей матерью, у которой инвалидность первой группы. Они сменили замки в квартире и не давали сестрам увидеться», — передает «АиФ-Прикамье». Жительница региона, переживающая за состояние близкого человека, попросила помощи у омбудсмена Павла Микова.

Краевое минсоцразвития оказало содействие. Встречу сестер в конечном итоге удалось провести. Гражданке с инвалидностью выдали направление в паллиативное отделение для оказания необходимой помощи.

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на пермский telegram-канал «Большая П».

Дети матери-инвалида заперли ее дома и не позволяли увидеться с сестрой. В краевой аппарат уполномоченного по правам человека обратилась родственница. «Племянники не ухаживают должным образом за своей матерью, у которой инвалидность первой группы. Они сменили замки в квартире и не давали сестрам увидеться», — передает «АиФ-Прикамье». Жительница региона, переживающая за состояние близкого человека, попросила помощи у омбудсмена Павла Микова. Краевое минсоцразвития оказало содействие. Встречу сестер в конечном итоге удалось провести. Гражданке с инвалидностью выдали направление в паллиативное отделение для оказания необходимой помощи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...