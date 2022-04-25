В Перми мать-инвалида заперли дома и не давали общаться с сестрой

Дети матери-инвалида заперли ее дома и не позволяли увидеться с сестрой. В краевой аппарат уполномоченного по правам человека обратилась родственница.
«Племянники не ухаживают должным образом за своей матерью, у которой инвалидность первой группы. Они сменили замки в квартире и не давали сестрам увидеться», — передает «АиФ-Прикамье». Жительница региона, переживающая за состояние близкого человека, попросила помощи у омбудсмена Павла Микова.
Краевое минсоцразвития оказало содействие. Встречу сестер в конечном итоге удалось провести. Гражданке с инвалидностью выдали направление в паллиативное отделение для оказания необходимой помощи.
Дети матери-инвалида заперли ее дома и не позволяли увидеться с сестрой. В краевой аппарат уполномоченного по правам человека обратилась родственница. «Племянники не ухаживают должным образом за своей матерью, у которой инвалидность первой группы. Они сменили замки в квартире и не давали сестрам увидеться», — передает «АиФ-Прикамье». Жительница региона, переживающая за состояние близкого человека, попросила помощи у омбудсмена Павла Микова. Краевое минсоцразвития оказало содействие. Встречу сестер в конечном итоге удалось провести. Гражданке с инвалидностью выдали направление в паллиативное отделение для оказания необходимой помощи.