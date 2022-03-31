Челябинцы начали проявлять интерес к заброшенным садам

Председатели СНТ не могут найти собственников Фото: Илья Московец © URA.RU

В Челябинской области вырос спрос на заброшенные садовые участки, но председатели СНТ не могут продать такую землю покупателям. Об этом 1 апреля заявили представители регионального отделения «Союза садоводов России».

«В последнее время у жителей растет спрос на покупку садов, в том числе заброшенных. Они есть в каждой территории и председатели СНТ не могут найти собственников, соответственно, мы не можем передать участок тем, кто хочет его купить. Это большая проблема», — заявил председатель троицкого отделения «Союза садоводов России» Василий Хасанов на встрече с журналистами в «Гранаде Пресс».

Председатель регионального отделения Союза садоводов Константин Толкачев отметил, что количество заброшенных участков возрастает по мере удаленности населенного пункта от Челябинска. В некоторых товариществах насчитывается от 50 до 70% заброшенных садов.

Ранее министр сельского хозяйства региона Алексей Кобылин посоветовал челябинцам не сажать картошку в этом году. По мнению чиновника, в этом случае невостребованным окажется картофель сельхозпроизводителей и аграрии понесут дополнительные убытки.

Цены на продукты в челябинских магазинах увеличились после запуска странами Запад пакетов экономических санкций. Поводом для экономической блокады стала спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что такая практика носит все признаки экономической войны. В стране разворачивается программа импортозамещения.

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