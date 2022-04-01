Свердловского онколога заключили под стражу по делу о педофилии

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Трое фигурантов на время следствия отправлены за решетку Фото:

Чкаловский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения заведующему отделением свердловского областного онкологического диспансера Ивану Собачеву — он арестован по делу об изнасиловании несовершеннолетней. Информацию об этом URA.RU подтвердили в Чкаловском суде.

«Заключен под стражу до 25 мая», — кратко пояснил агентству собеседник. В минувшую среду под стражу были заключены двое других фигурантов: генерал-майор в отставке Рамиль Гилязов, а также его подельница Оксана Гортинская. В отношении них расследуется уголовное дело по статье «Изнасилование несовершеннолетней».

Как ранее сообщало URA.RU, компанию задержали в ночь на 28 марта. В квартире были найдены наркотики и спиртное. По версии следствия, подозреваемые совершили насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Ранее Рамиль Гилязов был известен в Екатеринбурге как командир крупного армейского соединения в 32-м военном городке. Его подельник — Иван Собачев — являлся заведующим отделением выездной паллиативной службы регионального онкодиспансера.

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Чкаловский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения заведующему отделением свердловского областного онкологического диспансера Ивану Собачеву — он арестован по делу об изнасиловании несовершеннолетней. Информацию об этом URA.RU подтвердили в Чкаловском суде. «Заключен под стражу до 25 мая», — кратко пояснил агентству собеседник. В минувшую среду под стражу были заключены двое других фигурантов: генерал-майор в отставке Рамиль Гилязов, а также его подельница Оксана Гортинская. В отношении них расследуется уголовное дело по статье «Изнасилование несовершеннолетней». Как ранее сообщало URA.RU, компанию задержали в ночь на 28 марта. В квартире были найдены наркотики и спиртное. По версии следствия, подозреваемые совершили насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Ранее Рамиль Гилязов был известен в Екатеринбурге как командир крупного армейского соединения в 32-м военном городке. Его подельник — Иван Собачев — являлся заведующим отделением выездной паллиативной службы регионального онкодиспансера.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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