Свердловского онколога заключили под стражу по делу о педофилии

01 апреля 2022 в 20:03 Размер текста - 17 +

Трое фигурантов на время следствия отправлены за решетку Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Чкаловский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения заведующему отделением свердловского областного онкологического диспансера Ивану Собачеву — он арестован по делу об изнасиловании несовершеннолетней. Информацию об этом URA.RU подтвердили в Чкаловском суде. «Заключен под стражу до 25 мая», — кратко пояснил агентству собеседник. В минувшую среду под стражу были заключены двое других фигурантов: генерал-майор в отставке Рамиль Гилязов, а также его подельница Оксана Гортинская. В отношении них расследуется уголовное дело по статье «Изнасилование несовершеннолетней». Как ранее сообщало URA.RU, компанию задержали в ночь на 28 марта. В квартире были найдены наркотики и спиртное. По версии следствия, подозреваемые совершили насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Ранее Рамиль Гилязов был известен в Екатеринбурге как командир крупного армейского соединения в 32-м военном городке. Его подельник — Иван Собачев — являлся заведующим отделением выездной паллиативной службы регионального онкодиспансера. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Чкаловский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения заведующему отделением свердловского областного онкологического диспансера Ивану Собачеву — он арестован по делу об изнасиловании несовершеннолетней. Информацию об этом URA.RU подтвердили в Чкаловском суде. «Заключен под стражу до 25 мая», — кратко пояснил агентству собеседник. В минувшую среду под стражу были заключены двое других фигурантов: генерал-майор в отставке Рамиль Гилязов, а также его подельница Оксана Гортинская. В отношении них расследуется уголовное дело по статье «Изнасилование несовершеннолетней». Как ранее сообщало URA.RU, компанию задержали в ночь на 28 марта. В квартире были найдены наркотики и спиртное. По версии следствия, подозреваемые совершили насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Ранее Рамиль Гилязов был известен в Екатеринбурге как командир крупного армейского соединения в 32-м военном городке. Его подельник — Иван Собачев — являлся заведующим отделением выездной паллиативной службы регионального онкодиспансера.