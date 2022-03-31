В Перми подростку за убийство школьника дали 6,5 лет колонии

В Перми за убийство ребенка осужден подросток Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

В Перми 18-летний подросток признан виновным в убийстве школьника на почве неприязненных отношений. Ему назначено наказание в виде 6 лет и 6 месяцев колонии общего режима, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

«18-летний житель Перми признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. „в“ ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении СУ СКР по Пермскому краю.

Инцидент произошел в Мотовилихинском районе Перми 23 июня 2021 года в вечернее время. Подросток, которому на тот момент было 17 лет, находясь на улице, нанес ребенку 2008 года рождения множественные удары ножом по различным частям тела. Решив, что ребенок мертв, преступник скрылся. От полученных ранений ребенок скончался в больнице. Мотивом преступления стали неприязненные отношения.