Иммунолог Болибок объяснил, как правильно принимать витамины

Витамины лучше всего пить во время приема пищи Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Натуральные и синтетические витамины нужно принимать вместе с пищей. Это помогает им лучше усваиваться организмом. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

«Любые витаминные комплексы, натуральные или синтетические, лучше всего усваиваются, если принимаются вместе с пищей. Так устроены все пищеварительные системы — когда продукт переваривается, тогда он и усваиваются. Для некоторых видов витаминов нужны свои собственные белки-переносчики, а они также лучше вырабатываются, когда пищеварение запущено», — объяснил Владимир Болибок.

Врач-иммунолог добавил, что натуральные продукты не могут в современном мире восполнить полный комплекс витаминов. «Мы интуитивно понимаем, что витамины в продуктах, конечно, лучше, потому что в пище они находятся в виде натуральных изомерных форм, что помогает им лучше усваиваться. Но так как большинство населения сейчас ведет малоподвижный образ жизни, то и наши трудозатраты в калориях относительно низкие, а значит, и количество употребляемых продуктов должно быть меньше, следовательно, мы не можем обеспечивать суточную потребность в витаминах. Плюс, интенсивность сельского хозяйства приводит к тому, что в натуральных продуктах происходит дефицит микроэлементов», — заметил врач.

Также он уточнил, что некоторые элементы в настоящее время люди вообще не получают с пищей. «И третья составляющая — биологически активные вещества, такие как биофлавоноиды (содержатся в листьях, цветках, плодах, корнях различных растений, — прим. URA.RU), антиоксиданты, индолы (вещества, выделяемые из определенных овощей, — прим. URA.RU), кумарины. Их насчитывается порядка 2000 и только часть из них мы получаем с продуктами питания. Поэтому восполнять рацион ими нужно в форме фармацевтической», — подчеркнул Болибок.

В этот день, 4 апреля 1932 года, американский биохимик Чарльз Глен Кинг впервые выделил из сока лимона витамин С. Произошло открытие в период поиска средства от цинги.

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