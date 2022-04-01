01 апреля 2022

По падению крана на стройке в Челябинске возбудили уголовное дело

© Служба новостей «URA.RU»
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Новостройки Речелстрой и Гринфлайт. Челябинск, подъемный кран, арматура, академ риверсайд, стройка
В результате ЧП погиб рабочий Фото:

В Челябинске следственный комитет возбудил уголовное дело по факту падения башенного крана на строительной площадке элитного ЖК «Манхеттен», в результате которого погиб крановщик. Постановление о возбуждении дела признано законным и обоснованным, рассказали URA.RU в прокуратуре Центрального района.

«Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 216 УК РФ („Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека“. За ходом расследования установлен контроль», — рассказали в прокуратуре.

Кран рухнул 3 марта на строительной площадке по улице Героя России Александра Яковлева. Погибшему крановщику было 65 лет.

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В Челябинске следственный комитет возбудил уголовное дело по факту падения башенного крана на строительной площадке элитного ЖК «Манхеттен», в результате которого погиб крановщик. Постановление о возбуждении дела признано законным и обоснованным, рассказали URA.RU в прокуратуре Центрального района. «Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 216 УК РФ („Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека“. За ходом расследования установлен контроль», — рассказали в прокуратуре. Кран рухнул 3 марта на строительной площадке по улице Героя России Александра Яковлева. Погибшему крановщику было 65 лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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