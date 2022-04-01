По падению крана на стройке в Челябинске возбудили уголовное дело

В результате ЧП погиб рабочий Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске следственный комитет возбудил уголовное дело по факту падения башенного крана на строительной площадке элитного ЖК «Манхеттен», в результате которого погиб крановщик. Постановление о возбуждении дела признано законным и обоснованным, рассказали URA.RU в прокуратуре Центрального района.

«Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 216 УК РФ („Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека“. За ходом расследования установлен контроль», — рассказали в прокуратуре.

Кран рухнул 3 марта на строительной площадке по улице Героя России Александра Яковлева. Погибшему крановщику было 65 лет.