В Италии признали, что La Stampa создала фейк на основе фото URA.RU

Фото, на основе которого La Stampa соорудила фейк Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Фейки о спецоперации России на Украине

Итальянский аналитический центр ASRIE Analytica рассказал о ситуации с URA.RU, которое ведет борьбу с фейком от La Stampa. Обозреватель Джон Келлер написал материал, в котором заявил о факте распространения фейковых новостей со стороны итальянской газеты.

«То, что произошло в середине марта, вызвало сенсацию, когда газета La Stampa озаглавила свою первую полосу от 16 марта 2022 года „La Carneficina“, показав фотографию пожилого мужчины с руками на лице в окружении трупов, выдавая это за последствия нападения России на один из украинских городов, таких как Львов или Киев. На самом деле, вскоре после этого стало ясно, что этот снимок был сделан в городе Донецке после того, как ракета „Точка-У“ попала в населенный пункт, убив 20 мирных жителей. Эта ракета была запущена украинскими вооруженными силами по городу, входящему в состав одноименной Донецкой Народной Республики, независимость которой Кремль признал незадолго до начала конфликта», — пишет Келлер на сайте центра ASRIE Analytica. Автор материала также добавил, что таким образом на уровне СМИ ведется информационная война, направленная на распространение фейковых новостей и искаженного нарратива, исход которой может привести к дальнейшим конфликтам.

Утром 14 марта в центре Донецка произошел взрыв в результате применения ВСУ ракеты «Точка-У». В результате теракта погиб 21 человек, в больнице оказалось 35 граждан. Фотокорреспондент URA.RU Эдуард Корниенко оказался рядом и снял последствия трагедии: разрушения, работу спасателей, трупы и горе людей. Самый яркий снимок — на нем мужчина закрывает лицо руками на фоне трупов и разрушенной улицы — был использован газетой La Stampa для иллюстрации фейка.

Итальянское СМИ на первой странице газеты от 16 марта опубликовало снимок URA.RU с заголовком La carneficina («Резня»). Подпись под фотографией из Донецка: «Вот так Киев сталкивается с финальной атакой российских войск».

Редакция URA.RU подает в суд на итальянскую газету La Stampa, использовавшую фотографию агентства для иллюстрации фейка. Действия редакции URA.RU, тем самым, направлены против незаконного использования снимка фотокорреспондента Эдуарда Корниенко, который числится в штате редакции. Сущность иска — защита авторских прав URA.RU и наказание La Stampa за фейк в рамках действующего законодательства. Процесс подготовки для обращения в итальянский суд юристами редакции URA.RU уже запущен.

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