Активист объяснил, почему российские буддисты поддержали УПЦ

03 апреля 2022 в 17:35 Размер текста - 17 +

Сейчас в Украине нарушаются основные принципы православной церкви, считает Валерий Кузьмик Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Российские буддийские общины выступили с поддержкой Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), поскольку православная церковь Украины пропагандирует ненависть и межнациональную вражду. Об этом URA.RU рассказал активист Московского центра буддийской кооперации Валерий Кузьмик. Ранее буддийских общин РФ призвали общественные и религиозные организации не допустить запрета деятельности УПЦ МП на территории Украины. Соответствующий законопроект об этом был зарегистрирован в Верховной раде. Автором документа является депутат от радикальной националистической партии «Свобода». «Эта церковь распространяет ненависть и разжигает межнациональную вражду. Для православия это неприемлемая позиция. А эта церковь на Украине вдохновляет различные деструктивные слои населения на продолжение эскалации, и таким образом легализует свою деятельность совершенно противоположную принципам милосердия и добросердечия, присущих православной церкви в целом, и Московскому патриархату в частности», — сказал Валерий Кузьмик. По словам собеседника агентства, сейчас на Украине нарушаются основные принципы православной церкви. «Милосердие, сострадание, любовь, мудрость, сорадование и отречение. Вот основные принципы, которые мы разделяем вместе с православной церковью. А эти принципы, которые мы сейчас видим нарушаются и служат дальнейшей эскалации разжигания ненависти и межнациональной розни», — отметил он. Кузьмик отметил, что все религии объединены общими человеческими ценностями. «Буддизм — это не религия, это наука. Это наука социальная и наука об уме. А человек без ума не существует, поэтому здесь гуманизм и подходи у нас одинаковый, как у любого здравомыслящего человека и народа. У нас общие позиции человеческие, гуманитарные, но поскольку они (УПЦ МП — прим. URA.RU) обратились к нам за помощью, мы на основании этого готовы их поддержать», — заключил активист Московского центра буддийской кооперации. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российские буддийские общины выступили с поддержкой Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), поскольку православная церковь Украины пропагандирует ненависть и межнациональную вражду. Об этом URA.RU рассказал активист Московского центра буддийской кооперации Валерий Кузьмик. Ранее буддийских общин РФ призвали общественные и религиозные организации не допустить запрета деятельности УПЦ МП на территории Украины. Соответствующий законопроект об этом был зарегистрирован в Верховной раде. Автором документа является депутат от радикальной националистической партии «Свобода». «Эта церковь распространяет ненависть и разжигает межнациональную вражду. Для православия это неприемлемая позиция. А эта церковь на Украине вдохновляет различные деструктивные слои населения на продолжение эскалации, и таким образом легализует свою деятельность совершенно противоположную принципам милосердия и добросердечия, присущих православной церкви в целом, и Московскому патриархату в частности», — сказал Валерий Кузьмик. По словам собеседника агентства, сейчас на Украине нарушаются основные принципы православной церкви. «Милосердие, сострадание, любовь, мудрость, сорадование и отречение. Вот основные принципы, которые мы разделяем вместе с православной церковью. А эти принципы, которые мы сейчас видим нарушаются и служат дальнейшей эскалации разжигания ненависти и межнациональной розни», — отметил он. Кузьмик отметил, что все религии объединены общими человеческими ценностями. «Буддизм — это не религия, это наука. Это наука социальная и наука об уме. А человек без ума не существует, поэтому здесь гуманизм и подходи у нас одинаковый, как у любого здравомыслящего человека и народа. У нас общие позиции человеческие, гуманитарные, но поскольку они (УПЦ МП — прим. URA.RU) обратились к нам за помощью, мы на основании этого готовы их поддержать», — заключил активист Московского центра буддийской кооперации.