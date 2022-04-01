Пермячка отсудила миллион рублей у производителя бумаги

Жительница Соликамска (Пермский край) через суд добилась от АО «Соликамскбумпром» выплаты морального вреда за смерть на производстве отца ее двухлетнего ребенка — работник упал в конвейер по измельчению древесины. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по Пермскому краю.
«Женина обратилась в суд в интересах ребенка с требованием признать несчастный случай, произошедший с ее мужем страховым, чтобы добиться от предприятия полагающихся по закону выплат. Суд признал законными ее требования и обязал руководство АО „Соликамскбумпром“ выплатить семье компенсацию — миллион рублей», — сообщили в пресс-службе.
Исполнительный документ поступил на исполнение в отдел судебных приставов. Руководство завода было предупреждено о возможном применении мер принудительного взыскания. Организация сразу же в полном объеме перечислила деньги женщине.
Ранее URA.RU сообщало о другом несчастном случае. В Кудымкаре следователи по результатам проверки гибели машиниста экскаватора возбудили уголовное дело по статье «нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека».
Жительница Соликамска (Пермский край) через суд добилась от АО «Соликамскбумпром» выплаты морального вреда за смерть на производстве отца ее двухлетнего ребенка — работник упал в конвейер по измельчению древесины. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по Пермскому краю. «Женина обратилась в суд в интересах ребенка с требованием признать несчастный случай, произошедший с ее мужем страховым, чтобы добиться от предприятия полагающихся по закону выплат. Суд признал законными ее требования и обязал руководство АО „Соликамскбумпром“ выплатить семье компенсацию — миллион рублей», — сообщили в пресс-службе. Исполнительный документ поступил на исполнение в отдел судебных приставов. Руководство завода было предупреждено о возможном применении мер принудительного взыскания. Организация сразу же в полном объеме перечислила деньги женщине. Ранее URA.RU сообщало о другом несчастном случае. В Кудымкаре следователи по результатам проверки гибели машиниста экскаватора возбудили уголовное дело по статье «нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека».