Пермячка отсудила миллион рублей у производителя бумаги

Предприятие уже перечислило деньги на счет женщины Фото: Илья Московец © URA.RU

Жительница Соликамска (Пермский край) через суд добилась от АО «Соликамскбумпром» выплаты морального вреда за смерть на производстве отца ее двухлетнего ребенка — работник упал в конвейер по измельчению древесины. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по Пермскому краю.

«Женина обратилась в суд в интересах ребенка с требованием признать несчастный случай, произошедший с ее мужем страховым, чтобы добиться от предприятия полагающихся по закону выплат. Суд признал законными ее требования и обязал руководство АО „Соликамскбумпром“ выплатить семье компенсацию — миллион рублей», — сообщили в пресс-службе.

Исполнительный документ поступил на исполнение в отдел судебных приставов. Руководство завода было предупреждено о возможном применении мер принудительного взыскания. Организация сразу же в полном объеме перечислила деньги женщине.

Ранее URA.RU сообщало о другом несчастном случае. В Кудымкаре следователи по результатам проверки гибели машиниста экскаватора возбудили уголовное дело по статье «нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека».