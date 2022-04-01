01 апреля 2022
31 марта 2022

Пермячка отсудила миллион рублей у производителя бумаги

© Служба новостей «URA.RU»
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Приговор военному комиссару Андрею Житникову. Магнитогорск, фемида, суд
Предприятие уже перечислило деньги на счет женщины Фото:

Жительница Соликамска (Пермский край) через суд добилась от АО «Соликамскбумпром» выплаты морального вреда за смерть на производстве отца ее двухлетнего ребенка — работник упал в конвейер по измельчению древесины. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по Пермскому краю.

«Женина обратилась в суд в интересах ребенка с требованием признать несчастный случай, произошедший с ее мужем страховым, чтобы добиться от предприятия полагающихся по закону выплат. Суд признал законными ее требования и обязал руководство АО „Соликамскбумпром“ выплатить семье компенсацию — миллион рублей», — сообщили в пресс-службе.

Исполнительный документ поступил на исполнение в отдел судебных приставов. Руководство завода было предупреждено о возможном применении мер принудительного взыскания. Организация сразу же в полном объеме перечислила деньги женщине.

Ранее URA.RU сообщало о другом несчастном случае. В Кудымкаре следователи по результатам проверки гибели машиниста экскаватора возбудили уголовное дело по статье «нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека».

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Жительница Соликамска (Пермский край) через суд добилась от АО «Соликамскбумпром» выплаты морального вреда за смерть на производстве отца ее двухлетнего ребенка — работник упал в конвейер по измельчению древесины. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по Пермскому краю. «Женина обратилась в суд в интересах ребенка с требованием признать несчастный случай, произошедший с ее мужем страховым, чтобы добиться от предприятия полагающихся по закону выплат. Суд признал законными ее требования и обязал руководство АО „Соликамскбумпром“ выплатить семье компенсацию — миллион рублей», — сообщили в пресс-службе. Исполнительный документ поступил на исполнение в отдел судебных приставов. Руководство завода было предупреждено о возможном применении мер принудительного взыскания. Организация сразу же в полном объеме перечислила деньги женщине. Ранее URA.RU сообщало о другом несчастном случае. В Кудымкаре следователи по результатам проверки гибели машиниста экскаватора возбудили уголовное дело по статье «нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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