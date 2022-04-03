03 апреля 2022
02 апреля 2022

К свердловским гаишникам приехала комиссия из Москвы

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, правила дорожного движения, полиция, гибдд, пдд, дорожно патрульная служба, дпс
Представители областного ГИБДД подчеркивают, что приехала не проверка, а комиссия Фото:

Комиссия ГИБДД России прибыла в Екатеринбург, чтобы оказать помощь свердловскому управлению. Об этом рассказали URA.RU в пресс-службе регионального УГИБДД.

«В регионе действительно работает комиссия из Москвы. Это комиссия, а не проверка. Цель приезда — оказание практической и методической помощи», — рассказали в региональном ведомстве. Что значит такого рода помощь, в ведомстве пояснять отказались.

Ранее инсайдеры в полицейских кругах обсуждали сумму, которую могли попросить в главном управлении Москвы за должность начальника ГИБДД Свердловской области. Озвучивалась сумма в шесть миллионов рублей. Заплатил ли действующий глава ГИБДД Алексей Спиридонов за должность начальника или нет, неизвестно. Связано ли приехавшая московская комиссия с данным фактом, также непонятно.

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Комиссия ГИБДД России прибыла в Екатеринбург, чтобы оказать помощь свердловскому управлению. Об этом рассказали URA.RU в пресс-службе регионального УГИБДД. «В регионе действительно работает комиссия из Москвы. Это комиссия, а не проверка. Цель приезда — оказание практической и методической помощи», — рассказали в региональном ведомстве. Что значит такого рода помощь, в ведомстве пояснять отказались. Ранее инсайдеры в полицейских кругах обсуждали сумму, которую могли попросить в главном управлении Москвы за должность начальника ГИБДД Свердловской области. Озвучивалась сумма в шесть миллионов рублей. Заплатил ли действующий глава ГИБДД Алексей Спиридонов за должность начальника или нет, неизвестно. Связано ли приехавшая московская комиссия с данным фактом, также непонятно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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