К свердловским гаишникам приехала комиссия из Москвы

04 апреля 2022 в 14:36 Размер текста - 17 +

Представители областного ГИБДД подчеркивают, что приехала не проверка, а комиссия Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Комиссия ГИБДД России прибыла в Екатеринбург, чтобы оказать помощь свердловскому управлению. Об этом рассказали URA.RU в пресс-службе регионального УГИБДД. «В регионе действительно работает комиссия из Москвы. Это комиссия, а не проверка. Цель приезда — оказание практической и методической помощи», — рассказали в региональном ведомстве. Что значит такого рода помощь, в ведомстве пояснять отказались. Ранее инсайдеры в полицейских кругах обсуждали сумму, которую могли попросить в главном управлении Москвы за должность начальника ГИБДД Свердловской области. Озвучивалась сумма в шесть миллионов рублей. Заплатил ли действующий глава ГИБДД Алексей Спиридонов за должность начальника или нет, неизвестно. Связано ли приехавшая московская комиссия с данным фактом, также непонятно. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Комиссия ГИБДД России прибыла в Екатеринбург, чтобы оказать помощь свердловскому управлению. Об этом рассказали URA.RU в пресс-службе регионального УГИБДД. «В регионе действительно работает комиссия из Москвы. Это комиссия, а не проверка. Цель приезда — оказание практической и методической помощи», — рассказали в региональном ведомстве. Что значит такого рода помощь, в ведомстве пояснять отказались. Ранее инсайдеры в полицейских кругах обсуждали сумму, которую могли попросить в главном управлении Москвы за должность начальника ГИБДД Свердловской области. Озвучивалась сумма в шесть миллионов рублей. Заплатил ли действующий глава ГИБДД Алексей Спиридонов за должность начальника или нет, неизвестно. Связано ли приехавшая московская комиссия с данным фактом, также непонятно.