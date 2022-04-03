К свердловским гаишникам приехала комиссия из Москвы

Комиссия ГИБДД России прибыла в Екатеринбург, чтобы оказать помощь свердловскому управлению. Об этом рассказали URA.RU в пресс-службе регионального УГИБДД.
«В регионе действительно работает комиссия из Москвы. Это комиссия, а не проверка. Цель приезда — оказание практической и методической помощи», — рассказали в региональном ведомстве. Что значит такого рода помощь, в ведомстве пояснять отказались.
Ранее инсайдеры в полицейских кругах обсуждали сумму, которую могли попросить в главном управлении Москвы за должность начальника ГИБДД Свердловской области. Озвучивалась сумма в шесть миллионов рублей. Заплатил ли действующий глава ГИБДД Алексей Спиридонов за должность начальника или нет, неизвестно. Связано ли приехавшая московская комиссия с данным фактом, также непонятно.
Комиссия ГИБДД России прибыла в Екатеринбург, чтобы оказать помощь свердловскому управлению. Об этом рассказали URA.RU в пресс-службе регионального УГИБДД. «В регионе действительно работает комиссия из Москвы. Это комиссия, а не проверка. Цель приезда — оказание практической и методической помощи», — рассказали в региональном ведомстве. Что значит такого рода помощь, в ведомстве пояснять отказались. Ранее инсайдеры в полицейских кругах обсуждали сумму, которую могли попросить в главном управлении Москвы за должность начальника ГИБДД Свердловской области. Озвучивалась сумма в шесть миллионов рублей. Заплатил ли действующий глава ГИБДД Алексей Спиридонов за должность начальника или нет, неизвестно. Связано ли приехавшая московская комиссия с данным фактом, также непонятно.