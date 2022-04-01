01 апреля 2022

Пермский терминатор рекламирует вакансии. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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НПО
Робот обещает будущему сотруднику бонусы и интересные задачи на работе Фото:

Пермский робот-терминатор из Кунгура (Пермский край) прорекламировал вакансию сисадмина на местную птицефабрику. Ранее робот разговаривал голосом покойного родственника своего создателя. Видео размещено на странице Александра Осиповича во «ВКонтакте».

«Внимание, жители Кунгура и Кунгурского района. На предприятие „Птицефабрика Комсомольская“ требуется системный администратор», — сообщает робот на видео. Будущему сотруднику обещают различные бонусы и интересные задачи на работе.

URA.RU уже рассказывало об этом роботе. Его изобретатель — житель Кунгура Александр Осипович. С помощью специальной программы и нескольких часов аудиозаписей своего умершего дедушки, программист заставил терминатора говорить голосом погибшего родственника. Машина отвечала на вопросы Осиповича осмысленными фразами.

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Пермский робот-терминатор из Кунгура (Пермский край) прорекламировал вакансию сисадмина на местную птицефабрику. Ранее робот разговаривал голосом покойного родственника своего создателя. Видео размещено на странице Александра Осиповича во «ВКонтакте». «Внимание, жители Кунгура и Кунгурского района. На предприятие „Птицефабрика Комсомольская“ требуется системный администратор», — сообщает робот на видео. Будущему сотруднику обещают различные бонусы и интересные задачи на работе. URA.RU уже рассказывало об этом роботе. Его изобретатель — житель Кунгура Александр Осипович. С помощью специальной программы и нескольких часов аудиозаписей своего умершего дедушки, программист заставил терминатора говорить голосом погибшего родственника. Машина отвечала на вопросы Осиповича осмысленными фразами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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