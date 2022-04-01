Робот обещает будущему сотруднику бонусы и интересные задачи на работе Фото: Илья Московец © URA.RU

Пермский робот-терминатор из Кунгура (Пермский край) прорекламировал вакансию сисадмина на местную птицефабрику. Ранее робот разговаривал голосом покойного родственника своего создателя. Видео размещено на странице Александра Осиповича во «ВКонтакте».

«Внимание, жители Кунгура и Кунгурского района. На предприятие „Птицефабрика Комсомольская“ требуется системный администратор», — сообщает робот на видео. Будущему сотруднику обещают различные бонусы и интересные задачи на работе.

URA.RU уже рассказывало об этом роботе. Его изобретатель — житель Кунгура Александр Осипович. С помощью специальной программы и нескольких часов аудиозаписей своего умершего дедушки, программист заставил терминатора говорить голосом погибшего родственника. Машина отвечала на вопросы Осиповича осмысленными фразами.