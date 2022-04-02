Элитная курганская гимназия не приняла ребенка военнослужащего

04 апреля 2022 в 16:36 Размер текста - 17 +

В Кургане ребенка военного не приняли в школу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В курганской гимназии №27 отказались принимать документы на зачисление в первый класс ребенка военнослужащего, вопреки закону. Об этом мама будущего первоклассника написала в курганском паблике в соцсети «ВКонтакте». Гимназия считается элитной, в ней учатся дети высокопоставленных чиновников. «Подавала документы на обучение сына в гимназии №27. Мой муж военнослужащий, и мы в город Курган были направлены для дальнейшего прохождения службы. […] Руководство гимназии отказалось принять документы моего ребенка, не взирая на мои обоснованные доводы на нарушение ими моих прав и прав моей семьи, по сути, нарушая Федеральное законодательство. Дети военнослужащих принимаются в учебные заведения в первоочередном порядке, государство гарантирует социальную поддержку семьям военных, ведь не по своей воле мы все время на чемоданах! Детям как учиться? По словам руководства я должна им доказать, что проживаю на „их“ территории, если мы прописаны при воинской части, а часть находится в поле, то и дети должны учится в поле, по их логике», — написала Роза Саломатникова в группе «О, Курган» в соцсети «ВКонтакте». Автор поста указала, что официально обратилась к руководству гимназии, в департамент образования и науки Курганской области, а также в прокуратуру. URA.RU направило запрос в администрацию Кургана, в ведении которой находятся городские образовательные учреждения. Ответ на момент публикации не поступил. Ранее URA.RU писало, что в гимназии №27 Кургана ожидали наплыва родителей будущих первоклассников. Гимназия считается элитной, так как в ней обучаются дети высокопоставленных чиновников, силовиков и предпринимателей. В департаменте образования и науки Курганской области поясняли, что при записи ребенка в школу с 01.04.2022 по 30.06.2022 необходимо учитывать территорию города, за которой закреплена школа. Без учета территории «по прописке» в услуге будет отказано. С 6 июля заявления принимаются при наличии свободных мест в выбранной по желанию школе. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Курган » и в viber-канале « Курган », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В курганской гимназии №27 отказались принимать документы на зачисление в первый класс ребенка военнослужащего, вопреки закону. Об этом мама будущего первоклассника написала в курганском паблике в соцсети «ВКонтакте». Гимназия считается элитной, в ней учатся дети высокопоставленных чиновников. «Подавала документы на обучение сына в гимназии №27. Мой муж военнослужащий, и мы в город Курган были направлены для дальнейшего прохождения службы. […] Руководство гимназии отказалось принять документы моего ребенка, не взирая на мои обоснованные доводы на нарушение ими моих прав и прав моей семьи, по сути, нарушая Федеральное законодательство. Дети военнослужащих принимаются в учебные заведения в первоочередном порядке, государство гарантирует социальную поддержку семьям военных, ведь не по своей воле мы все время на чемоданах! Детям как учиться? По словам руководства я должна им доказать, что проживаю на „их“ территории, если мы прописаны при воинской части, а часть находится в поле, то и дети должны учится в поле, по их логике», — написала Роза Саломатникова в группе «О, Курган» в соцсети «ВКонтакте». Автор поста указала, что официально обратилась к руководству гимназии, в департамент образования и науки Курганской области, а также в прокуратуру. URA.RU направило запрос в администрацию Кургана, в ведении которой находятся городские образовательные учреждения. Ответ на момент публикации не поступил. Ранее URA.RU писало, что в гимназии №27 Кургана ожидали наплыва родителей будущих первоклассников. Гимназия считается элитной, так как в ней обучаются дети высокопоставленных чиновников, силовиков и предпринимателей. В департаменте образования и науки Курганской области поясняли, что при записи ребенка в школу с 01.04.2022 по 30.06.2022 необходимо учитывать территорию города, за которой закреплена школа. Без учета территории «по прописке» в услуге будет отказано. С 6 июля заявления принимаются при наличии свободных мест в выбранной по желанию школе.