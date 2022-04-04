Губернатор Шумков одобрил выдачу кредитов районам

Губернатор Курганской области Вадим Шумков поддержал предоставление бюджетных кредитов муниципальным образованиям регионов. Речь об этом шла на комиссии Госсовета РФ по направлению «Экономика. Финансы», пишет официальный telegram-канал областного правительства.
«Вадим Шумков поддержал предоставление бюджетных кредитов муниципальным образованиям регионов. Также глава региона высказался за ускорение решений по кредитованию посевной и реализации инвестпроектов в сфере АПК», — указано в сообщении властей.
Шумков отметил, что в ряде регионов посевная либо уже идет, либо готовится. По его словам, решение вопросов финансирования может обеспечить рост это важнейшей сферы и сохранить посевные площади.
В состав президиума Государственного совета РФ губернатор Курганской области Вадим Шумков вошел в ноябре 2021 года, сообщало URA.RU. Соответствующий указ подписан президентом Владимиром Путиным, говорится на портале правовой информации.
Губернатор Курганской области Вадим Шумков поддержал предоставление бюджетных кредитов муниципальным образованиям регионов. Речь об этом шла на комиссии Госсовета РФ по направлению «Экономика. Финансы», пишет официальный telegram-канал областного правительства. «Вадим Шумков поддержал предоставление бюджетных кредитов муниципальным образованиям регионов. Также глава региона высказался за ускорение решений по кредитованию посевной и реализации инвестпроектов в сфере АПК», — указано в сообщении властей. Шумков отметил, что в ряде регионов посевная либо уже идет, либо готовится. По его словам, решение вопросов финансирования может обеспечить рост это важнейшей сферы и сохранить посевные площади. В состав президиума Государственного совета РФ губернатор Курганской области Вадим Шумков вошел в ноябре 2021 года, сообщало URA.RU. Соответствующий указ подписан президентом Владимиром Путиным, говорится на портале правовой информации.