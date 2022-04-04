04 апреля 2022

Губернатор Шумков одобрил выдачу кредитов районам

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Соглашение. Курган, шумков вадим
Вадим Шумков поддержал идею предоставлять бюджетные кредиты муниципалитетам Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков поддержал предоставление бюджетных кредитов муниципальным образованиям регионов. Речь об этом шла на комиссии Госсовета РФ по направлению «Экономика. Финансы», пишет официальный telegram-канал областного правительства.

«Вадим Шумков поддержал предоставление бюджетных кредитов муниципальным образованиям регионов. Также глава региона высказался за ускорение решений по кредитованию посевной и реализации инвестпроектов в сфере АПК», — указано в сообщении властей.

Шумков отметил, что в ряде регионов посевная либо уже идет, либо готовится. По его словам, решение вопросов финансирования может обеспечить рост это важнейшей сферы и сохранить посевные площади.

В состав президиума Государственного совета РФ губернатор Курганской области Вадим Шумков вошел в ноябре 2021 года, сообщало URA.RU. Соответствующий указ подписан президентом Владимиром Путиным, говорится на портале правовой информации.

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков поддержал предоставление бюджетных кредитов муниципальным образованиям регионов. Речь об этом шла на комиссии Госсовета РФ по направлению «Экономика. Финансы», пишет официальный telegram-канал областного правительства. «Вадим Шумков поддержал предоставление бюджетных кредитов муниципальным образованиям регионов. Также глава региона высказался за ускорение решений по кредитованию посевной и реализации инвестпроектов в сфере АПК», — указано в сообщении властей. Шумков отметил, что в ряде регионов посевная либо уже идет, либо готовится. По его словам, решение вопросов финансирования может обеспечить рост это важнейшей сферы и сохранить посевные площади. В состав президиума Государственного совета РФ губернатор Курганской области Вадим Шумков вошел в ноябре 2021 года, сообщало URA.RU. Соответствующий указ подписан президентом Владимиром Путиным, говорится на портале правовой информации.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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