Губернатор Шумков одобрил выдачу кредитов районам

Вадим Шумков поддержал идею предоставлять бюджетные кредиты муниципалитетам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков поддержал предоставление бюджетных кредитов муниципальным образованиям регионов. Речь об этом шла на комиссии Госсовета РФ по направлению «Экономика. Финансы», пишет официальный telegram-канал областного правительства.

«Вадим Шумков поддержал предоставление бюджетных кредитов муниципальным образованиям регионов. Также глава региона высказался за ускорение решений по кредитованию посевной и реализации инвестпроектов в сфере АПК», — указано в сообщении властей.

Шумков отметил, что в ряде регионов посевная либо уже идет, либо готовится. По его словам, решение вопросов финансирования может обеспечить рост это важнейшей сферы и сохранить посевные площади.

В состав президиума Государственного совета РФ губернатор Курганской области Вадим Шумков вошел в ноябре 2021 года, сообщало URA.RU. Соответствующий указ подписан президентом Владимиром Путиным, говорится на портале правовой информации.