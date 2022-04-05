ВС РФ сбили еще два вертолета, летевших за главарями «Азова»*

05 апреля 2022 в 23:17 Размер текста - 17 +

ВС РФ сорвали очередную попытку эвакуации нацистов из Мариуполя Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военно-воздушные силы РФ сбили еще два украинских вертолета Ми-8, пытавшихся прорваться к Мариуполю со стороны моря для вывоза главарей нацбатальона «Азов» (признан экстремистским и запрещен на территории РФ). Об этом во время брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. «Утром 5 апреля в районе Мариуполя сорвана очередная попытка киевского режима эвакуировать главарей националистического батальона „Азов“. Два украинских вертолета Ми-8, пытавшихся прорваться к городу со стороны моря, были сбиты из переносных зенитных ракетных комплексов», — рассказал он. По данным ведомства, за день ракетчики и ВКС поразили 33 военных объекта ВСУ. В частности, были сбиты пять ударных беспилотников. 28 марта в Минобороны также докладывали о сбитом украинском вертолете Ми-8 в районе Мариуполя, в пяти километрах от береговой черты над Азовским морем. Сообщалось, что вертолет направлялся для экстренной эвакуации бросивших своих подчиненных командиров нацбатальона. Россия проводит спецоперацию по демилитаризации Украины с 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что армия РФ должна помочь в освобождении жителей Донецкой и Луганской народных республик и провести денацификацию Украины. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков разъяснял, что одной их главных целей спецоперации является восстановление государственности республик ДНР и ЛНР, сообщает RT. *Нацбатальон «Азов», входящий в состав вооруженных сил Украины, признан экстремистским запрещен в Российской Федерации Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Военно-воздушные силы РФ сбили еще два украинских вертолета Ми-8, пытавшихся прорваться к Мариуполю со стороны моря для вывоза главарей нацбатальона «Азов» (признан экстремистским и запрещен на территории РФ). Об этом во время брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. «Утром 5 апреля в районе Мариуполя сорвана очередная попытка киевского режима эвакуировать главарей националистического батальона „Азов“. Два украинских вертолета Ми-8, пытавшихся прорваться к городу со стороны моря, были сбиты из переносных зенитных ракетных комплексов», — рассказал он. По данным ведомства, за день ракетчики и ВКС поразили 33 военных объекта ВСУ. В частности, были сбиты пять ударных беспилотников. 28 марта в Минобороны также докладывали о сбитом украинском вертолете Ми-8 в районе Мариуполя, в пяти километрах от береговой черты над Азовским морем. Сообщалось, что вертолет направлялся для экстренной эвакуации бросивших своих подчиненных командиров нацбатальона. Россия проводит спецоперацию по демилитаризации Украины с 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что армия РФ должна помочь в освобождении жителей Донецкой и Луганской народных республик и провести денацификацию Украины. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков разъяснял, что одной их главных целей спецоперации является восстановление государственности республик ДНР и ЛНР, сообщает RT. *Нацбатальон «Азов», входящий в состав вооруженных сил Украины, признан экстремистским запрещен в Российской Федерации