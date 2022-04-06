Прокуратура выиграла суд у ГИБДД Челябинска из-за инвалидов

Попасть в больницу или ГИБДД для колясочника порой проблематично Фото: Илья Московец © URA.RU

Центральный районный суда Челябинска удовлетворил исковые требования прокурора к городскому ГИБДД о необходимости обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов в здание ведомства. Подобные нарушения на социально значимых объектах выявляются регулярно, сообщили URA.RU в надзорном ведомстве.

«Так, нарушения выявлены в травмпункте горбольницы № 5, где не сведены к минимуму тротуар и тамбур, в ООО „Полимедика Челябинск“ в поликлинике на улице Полянка, 2а, где подъемник для инвалидов-колясочников не оборудован кнопкой вызова персонала, а ширина площадки не соответствует требованиям, поэтому доступ инвалида-колясочника к подъемнику невозможен. Похожие нарушения также существуют в МБУ СРЦ „Здоровье“ на улице Доватора», — рассказали в прокуратуре.

По всем фактам главным врачам учреждений внесены представления, которые находятся на рассмотрении. При этом в ряде случаев надзорному ведомству приходится обращаться в суды, поскольку добровольно нарушения не устраняются. Так, в горбольнице №2 Челябинска в травмпункте в местах пересечения пешеходных и транспортных путей на участке не было занижения бортового камня относительно проезжей части. В адрес председателя комитета дорожного хозяйства Челябинска внесено представление об устранении выявленных нарушений, но меры приняты не были. В Советский районный суд Челябинска к администрации города предъявлено исковое заявление, которое рассматривается.

Иск, который был предъявлен прокуратурой города к ГИБДД Челябинска, касался приведения к нормативам входной группы здания на Гончаренко, 99. Требования полностью удовлетворены. Иск также предъявлялся к городскому комитету дорожного хозяйства, в здании которого не было пандуса или подъемника.

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