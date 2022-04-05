На девочку из ХМАО рухнула глыба льда

Прокуратура ХМАО проверит школу, которая должна была очистить крышу от наледи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На одиннадцатилетнюю девочку из Сургутского района обрушилась снежная наледь. Все произошло в поселке Федоровский. Прокуратура начала проверку, сообщили URA.RU в силовом ведомстве.

«Установлено, что в поселке Федоровский Сургутского района с крыши школы упала снежная наледь. В результате несовершеннолетняя девочка получила травмы и госпитализирована в больницу», — добавили в прокуратуре.

Надзорному ведомству предстоит выяснить все обстоятельства происшествия, а также понять причины произошедшего. Будет дана и оценка действиям руководства школы, а также соблюдения требований закона при организации и проведении уборки крыши от снега и наледи. Ход проверки взял на контроль прокурор округа.