05 апреля 2022

На девочку из ХМАО рухнула глыба льда

© Служба новостей «URA.RU»
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Снег в городе. Курган, крыша в снегу, сосули
Прокуратура ХМАО проверит школу, которая должна была очистить крышу от наледи Фото:

На одиннадцатилетнюю девочку из Сургутского района обрушилась снежная наледь. Все произошло в поселке Федоровский. Прокуратура начала проверку, сообщили URA.RU в силовом ведомстве.

«Установлено, что в поселке Федоровский Сургутского района с крыши школы упала снежная наледь. В результате несовершеннолетняя девочка получила травмы и госпитализирована в больницу», — добавили в прокуратуре.

Надзорному ведомству предстоит выяснить все обстоятельства происшествия, а также понять причины произошедшего. Будет дана и оценка действиям руководства школы, а также соблюдения требований закона при организации и проведении уборки крыши от снега и наледи. Ход проверки взял на контроль прокурор округа.

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На одиннадцатилетнюю девочку из Сургутского района обрушилась снежная наледь. Все произошло в поселке Федоровский. Прокуратура начала проверку, сообщили URA.RU в силовом ведомстве. «Установлено, что в поселке Федоровский Сургутского района с крыши школы упала снежная наледь. В результате несовершеннолетняя девочка получила травмы и госпитализирована в больницу», — добавили в прокуратуре. Надзорному ведомству предстоит выяснить все обстоятельства происшествия, а также понять причины произошедшего. Будет дана и оценка действиям руководства школы, а также соблюдения требований закона при организации и проведении уборки крыши от снега и наледи. Ход проверки взял на контроль прокурор округа.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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