Летний оздоровительный сезон для свердловских детей начнется с 1 июня Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Летний оздоровительный сезон для свердловских детей начнется с 1 июня. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики региона (ДИП).

«Средняя цена утверждена Правительством области, используется в основном для расчета компенсации за самостоятельно приобретенную путевку. Даты старта летней оздоровительной кампании так же могут варьироваться, однако по региону старт — 1 июня», — сказано в сообщении.

Средняя стоимость путевки в этом году составит:

Санаторные учреждения — 31 508 рублей;

Круглогодичные загородные лагеря — 19 196 рублей;

Сезонные загородные лагеря — 18 069 рублей;

Дневные городские лагеря — 3 659 рублей;

Туристские лагеря, лагеря труда и отдыха, палаточные лагеря — 859 рублей в сутки.

«По количеству смен каждое муниципальное образование принимает решение самостоятельно. В целом по области, ожидается не менее 4 смен в загородных лагерях», — отметили в ведомстве.

Ранее URA.RU писало, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев призвал свердловчан сообщать властям региона о нарушениях в работе детских лагерей. Губернатор отметил, что в Свердловской области слишком мало мест летнего отдыха для детей. 40 лагерей, существовавших во время СССР, сейчас заброшены, отметил губернатор. Однако он заявил, что эти проблемы будут решаться, и со многими организациями уже проведена работа.

Расценки на отдых детей в летних лагерях Свердловской области Фото: URA.RU