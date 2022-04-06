06 апреля 2022

Стала известна дата открытия лагерей для свердловских детей. Инфографика

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Детский лагерь
Летний оздоровительный сезон для свердловских детей начнется с 1 июня Фото:

Летний оздоровительный сезон для свердловских детей начнется с 1 июня. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики региона (ДИП).

«Средняя цена утверждена Правительством области, используется в основном для расчета компенсации за самостоятельно приобретенную путевку. Даты старта летней оздоровительной кампании так же могут варьироваться, однако по региону старт — 1 июня», — сказано в сообщении.

Средняя стоимость путевки в этом году составит:

  • Санаторные учреждения — 31 508 рублей;
  • Круглогодичные загородные лагеря — 19 196 рублей;
  • Сезонные загородные лагеря — 18 069 рублей;
  • Дневные городские лагеря — 3 659 рублей;
  • Туристские лагеря, лагеря труда и отдыха, палаточные лагеря — 859 рублей в сутки.

«По количеству смен каждое муниципальное образование принимает решение самостоятельно. В целом по области, ожидается не менее 4 смен в загородных лагерях», — отметили в ведомстве.

Ранее URA.RU писало, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев призвал свердловчан сообщать властям региона о нарушениях в работе детских лагерей. Губернатор отметил, что в Свердловской области слишком мало мест летнего отдыха для детей. 40 лагерей, существовавших во время СССР, сейчас заброшены, отметил губернатор. Однако он заявил, что эти проблемы будут решаться, и со многими организациями уже проведена работа.

Расценки на отдых детей в летних лагерях Свердловской области
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Летний оздоровительный сезон для свердловских детей начнется с 1 июня. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики региона (ДИП). «Средняя цена утверждена Правительством области, используется в основном для расчета компенсации за самостоятельно приобретенную путевку. Даты старта летней оздоровительной кампании так же могут варьироваться, однако по региону старт — 1 июня», — сказано в сообщении. Средняя стоимость путевки в этом году составит: «По количеству смен каждое муниципальное образование принимает решение самостоятельно. В целом по области, ожидается не менее 4 смен в загородных лагерях», — отметили в ведомстве. Ранее URA.RU писало, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев призвал свердловчан сообщать властям региона о нарушениях в работе детских лагерей. Губернатор отметил, что в Свердловской области слишком мало мест летнего отдыха для детей. 40 лагерей, существовавших во время СССР, сейчас заброшены, отметил губернатор. Однако он заявил, что эти проблемы будут решаться, и со многими организациями уже проведена работа.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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