06 апреля 2022

Альфонс из Марокко оставил без денег и украшений жительницу Перми

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Клипарт. Сургут , арест, тюрьма, наказание, преступление, руки в наручниках, наручники, задержание
Альфонса задержали при попытке сбежать за границу Фото:

В Перми с борта самолета сняли 43-летнего мужчину, которого подозревают в краже и мошенничестве. Он собирался улететь на родину в Марокко после того, как обманул местную жительницу, рассказали в полиции.

«Установлено, что злоумышленник приехал в Пермь к женщине, с которой познакомился в соцсетях. В течение трех месяцев он выманил у нее 150 тысяч рублей, а после похитил золотые украшения», — сообщается на сайте ГУ МВД по Пермскому краю.

Злоумышленник попытался улететь на родину, но был задержан. Остальных деталей дела в полиции пока не раскрывают.

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В Перми с борта самолета сняли 43-летнего мужчину, которого подозревают в краже и мошенничестве. Он собирался улететь на родину в Марокко после того, как обманул местную жительницу, рассказали в полиции. «Установлено, что злоумышленник приехал в Пермь к женщине, с которой познакомился в соцсетях. В течение трех месяцев он выманил у нее 150 тысяч рублей, а после похитил золотые украшения», — сообщается на сайте ГУ МВД по Пермскому краю. Злоумышленник попытался улететь на родину, но был задержан. Остальных деталей дела в полиции пока не раскрывают.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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