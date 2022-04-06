Альфонс из Марокко оставил без денег и украшений жительницу Перми

Альфонса задержали при попытке сбежать за границу Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Перми с борта самолета сняли 43-летнего мужчину, которого подозревают в краже и мошенничестве. Он собирался улететь на родину в Марокко после того, как обманул местную жительницу, рассказали в полиции.

«Установлено, что злоумышленник приехал в Пермь к женщине, с которой познакомился в соцсетях. В течение трех месяцев он выманил у нее 150 тысяч рублей, а после похитил золотые украшения», — сообщается на сайте ГУ МВД по Пермскому краю.

Злоумышленник попытался улететь на родину, но был задержан. Остальных деталей дела в полиции пока не раскрывают.