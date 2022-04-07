Ле Пен пообещала избавиться от ЕС, когда станет главой Франции

Кандидат в президенты Франции от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен пообещала, что в случае победы на выборах реформирует Европейский союз и заменит его на альянс европейских наций. Об этом она заявила на предвыборном митинге в Перпиньяне.
«Мы реформируем Евросоюз, чтобы заменить его альянсом европейских наций, который состоял бы из союзников, и Европа только этого и ждет», — приводит слова Марин Ле Пен ТАСС. Она уточнила, что новая организация создаст новую модель европейского сотрудничества, которое будет основано на праве народов, уважении государств и суверенитета наций.
Кроме того кандидат в президенты дала обещание изменить модель экономики Франции и увеличить благосостоянии страны. По ее словам, Франции необходимо укрепить свою независимость в сфере энергетики, промышленности, науки, медицины и продовольствия.
Кандидат в президенты Франции от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен пообещала, что в случае победы на выборах реформирует Европейский союз и заменит его на альянс европейских наций. Об этом она заявила на предвыборном митинге в Перпиньяне. «Мы реформируем Евросоюз, чтобы заменить его альянсом европейских наций, который состоял бы из союзников, и Европа только этого и ждет», — приводит слова Марин Ле Пен ТАСС. Она уточнила, что новая организация создаст новую модель европейского сотрудничества, которое будет основано на праве народов, уважении государств и суверенитета наций. Кроме того кандидат в президенты дала обещание изменить модель экономики Франции и увеличить благосостоянии страны. По ее словам, Франции необходимо укрепить свою независимость в сфере энергетики, промышленности, науки, медицины и продовольствия. Ранее Марин Ле Пен обещала, что выведет Францию из состава НАТО в случае победы на выборах. Также она заявляла, что для мира в Европе Париж и Москва должны объединиться. О необходимости российско-французского сотрудничества заявлял и другой кандидат в президенты Франции Эрик Земмур. Первый тур президентских выборов во Франции пройдет 10 апреля.