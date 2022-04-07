Тонны свежих овощей завезли в Екатеринбург

В Свердловскую область привезли более 100 тонн овощей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Екатеринбург привезли 119 тонн продукции из Казахстана. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Свердловской области.

«За текущую неделю в Екатеринбург на плодоовощную базу из Казахстана завезено автотранспортом 100 тонн свежих овощей и 19 тонн орехов. Среди завезенной продукции порядка 40 тонн моркови и 40 тонн белокочанной капусты. Кроме того, привезли 13 тонн капусты цветной, 5 тонн свеклы и 2 тонны редьки свежей, а также 19 тонн грецких орехов», — сказано в сообщении.

По результатам лабораторных исследований нарушений не обнаружено. «Сотрудниками отдела карантинного фитосанитарного надзора совместно со специалистами лаборатории ФГБУ „Свердловский референтный центр Россельхознадзора“ провели мероприятия фитосанитарного контроля по отношению ввезенной подкарантинной продукции», — отметили в ведомстве.

Ранее URA.RU писало, что 15 марта 2022 года на СВХ «СиАйТи Терминал» поступила подкарантинная продукция высокого фитосанитарного риска из Республики Турция — свежие кабачки в количестве 21,3 т. Их из Турции в Екатеринбург доставили фурами.

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