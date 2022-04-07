Коммунальные службы не убирали снег с подъездных козырьков, а потом снесли их Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Коммунальщики сломали козырек жилого дома в в поселке станции Тугулым (Свердловская область), чтобы не убирать с него снег. Это произошло после того, как козырек соседнего дома рухнул под тяжестью снега. Об этом URA.RU рассказал житель Тугулыма на правах анонимности.

«Коммунальщики снег во время не убрали. Заваленный снегом бетонный козырек упал, чудом никого не убив. Второй чистить не стали, а просто снесли», — посетовал местный житель.

Местные жители рассказали URA.RU, что козырек находился в аварийном состоянии. В сентябре 2021 сельчане показывали его начальнику тугулымской поселковой управы Федору Журавлеву. Он давал обещания, что козырек будет отремонтирован, но со временем от этой идеи отказались. «Пока гром не грянет, мужик не перекрестится», — говорят о Журавлеве местные жители.

Журналист URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу администрации Тугулымского городского округа. На момент публикации ответа не поступило. Журавлев на звонок агентства не ответил.

Ранее синоптики предупреждали жителей Свердловской области о надвигающихся снегопадах. После резкого потепления регион завалило снегом. Жители Екатеринбурга жаловались на образовавшуюся гололедицу, скользкие тротуары и сильный ветер.

Козырек, обрушившийся из-за снега Фото: местный житель

Фото: местный житель