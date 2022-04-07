На фестивале будет и музыка, и мастер-классы, и лекции, и маркет Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В Перми в субботу, 9 апреля, в Центре городской культуры (Пушкина, 15), состоится фестиваль креативных индустрий и культурных инициатив под названием SOYUZ FEST. Об этом URA.RU сообщили организаторы мероприятия.

«На площадке выступят DJ, пройдут мастер-классы, откроются маркеты и лекторий о перспективных пермских начинаниях. Ждем людей, которые просто хотят провести субботу в теплой обстановке и тех, кто ищет новое применение своим идеям, чувствам, энергии», — рассказал соорганизатор фестиваля, основатель кофейни «Поток» Роман Севастьянов.

С 12:00 до 20:00 на площадке будут играть DJ-сеты в жанрах хаус, соул, гэридж и разновидностях хип-хопа. Пройдут мастер-классы по каллиграфии готической и русской вязью, по гончарному мастерству, изготовлению украшений из полиморфуса. Художественное объединение «._ш» вместе с участниками события создадут «шуршащие, лохматые, зубастые плакаты».

Также на фестивале пройдут лекции о том, как рождаются и живут инициативы. Спикеры — представители Центра городской культуры и «Территории передышки», идеологи пространства Garage Healthy Bar, эмбиент-лейбла Zonned, промо-группы «ЭХО», участники группы Gnoomes. Вторая половина лекций будет посвящена культуре барберинга, велосубкультуре и диалогам с городом в форме стрит-арта от Вити Фрукты. Образовательную часть завершит Андрей Платонов, композитор и соавтор спектакля-променада Location.

На площадке будут работать молодые пермские бренды еды, одежды, интерьера и образа жизни: кофейня «Поток», бистро «Шаурма папа», цветочная мастерская Allium Blooming Bar, мужская цирюльня Buddys barbershop, селективный секонд-хенд Contrast secondhand, бюро архитектурного бетона «Статика», магазин пермской дизайнерской одежды и тату-салон STONERS, студия аналоговой фотографии «Фиксаж лаб», производители растительного молока и арахисовой пасты Le moloko.

Билеты на фестиваль (0+) можно купить на площадках участников события, в сообществе мероприятия во «ВКонтакте» (от 100 рублей), там же — подробная программа. Стоимость билета при покупке на входе будет составлять 200 рублей.

В такой дружелюбной атмосфере пройдет фестиваль Организаторы фестиваля SOYUZ FEST

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