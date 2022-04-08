В Кремле заявили о продолжении агрессивной политики НАТО

Любое расширение НАТО и стремление альянса повысить свое влияние не ведут к безопасности и стабильности на континенте. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU об угрозах со стороны НАТО не только России, но ее ближайшему партнеру в Европе — Сербии.
«Мы убеждены и мы сохраняем нашу убежденность в агрессивном характере этого альянса. Это не оборонительный альянс, и любое расширение его деятельности, его влияние не несут дополнительной безопасности и стабильности», — заявил Песков.
Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс расширит поддержку Украины, Грузии и Боснии и Герцеговины, граничащей с Сербией. Сербия отказалась от присоединения к антироссийским санкциям.
Любое расширение НАТО и стремление альянса повысить свое влияние не ведут к безопасности и стабильности на континенте. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU об угрозах со стороны НАТО не только России, но ее ближайшему партнеру в Европе — Сербии. «Мы убеждены и мы сохраняем нашу убежденность в агрессивном характере этого альянса. Это не оборонительный альянс, и любое расширение его деятельности, его влияние не несут дополнительной безопасности и стабильности», — заявил Песков. Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс расширит поддержку Украины, Грузии и Боснии и Герцеговины, граничащей с Сербией. Сербия отказалась от присоединения к антироссийским санкциям.