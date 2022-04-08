В Кремле заявили о продолжении агрессивной политики НАТО

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Премия Русского Географического Общества. Москва, песков дмитрий
В Кремле заявили, что НАТО продолжает свою агрессивную политику, заявляя о поддержке Грузии, Украины и Боснии и Герцеговины Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Любое расширение НАТО и стремление альянса повысить свое влияние не ведут к безопасности и стабильности на континенте. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU об угрозах со стороны НАТО не только России, но ее ближайшему партнеру в Европе — Сербии.

«Мы убеждены и мы сохраняем нашу убежденность в агрессивном характере этого альянса. Это не оборонительный альянс, и любое расширение его деятельности, его влияние не несут дополнительной безопасности и стабильности», — заявил Песков.

Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс расширит поддержку Украины, Грузии и Боснии и Герцеговины, граничащей с Сербией. Сербия отказалась от присоединения к антироссийским санкциям.

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Любое расширение НАТО и стремление альянса повысить свое влияние не ведут к безопасности и стабильности на континенте. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU об угрозах со стороны НАТО не только России, но ее ближайшему партнеру в Европе — Сербии. «Мы убеждены и мы сохраняем нашу убежденность в агрессивном характере этого альянса. Это не оборонительный альянс, и любое расширение его деятельности, его влияние не несут дополнительной безопасности и стабильности», — заявил Песков. Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс расширит поддержку Украины, Грузии и Боснии и Герцеговины, граничащей с Сербией. Сербия отказалась от присоединения к антироссийским санкциям.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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