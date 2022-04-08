В Кремле заявили о продолжении агрессивной политики НАТО

08 апреля 2022 в 15:31 Размер текста - 17 +

В Кремле заявили, что НАТО продолжает свою агрессивную политику, заявляя о поддержке Грузии, Украины и Боснии и Герцеговины Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Любое расширение НАТО и стремление альянса повысить свое влияние не ведут к безопасности и стабильности на континенте. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU об угрозах со стороны НАТО не только России, но ее ближайшему партнеру в Европе — Сербии. «Мы убеждены и мы сохраняем нашу убежденность в агрессивном характере этого альянса. Это не оборонительный альянс, и любое расширение его деятельности, его влияние не несут дополнительной безопасности и стабильности», — заявил Песков. Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс расширит поддержку Украины, Грузии и Боснии и Герцеговины, граничащей с Сербией. Сербия отказалась от присоединения к антироссийским санкциям. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Любое расширение НАТО и стремление альянса повысить свое влияние не ведут к безопасности и стабильности на континенте. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU об угрозах со стороны НАТО не только России, но ее ближайшему партнеру в Европе — Сербии. «Мы убеждены и мы сохраняем нашу убежденность в агрессивном характере этого альянса. Это не оборонительный альянс, и любое расширение его деятельности, его влияние не несут дополнительной безопасности и стабильности», — заявил Песков. Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс расширит поддержку Украины, Грузии и Боснии и Герцеговины, граничащей с Сербией. Сербия отказалась от присоединения к антироссийским санкциям.