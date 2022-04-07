Свердловские власти доплатят 500 рублей беженцам Донбасса

Региональные власти оказывают прибывшим всю необходимую помощь Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Власти Свердловской области увеличили размер средств, которые могут быть затрачены на нужды беженцев из Украины и Донбасса. Речь идет о временных пунктах проживания. Соответствующее изменение утвердил губернатор Евгений Куйвашев, копия его постановления есть у URA.RU.

«Сумма расходов в сутки за рассматриваемый период — до 913 рублей на человека за временное размещение и до 415 рублей на человека за питание», — говорится в документе за подписью губернатора. Таким образом, суммарная выплата составляет до 1328 рублей в день. Ранее на одного человека выделялось не более 800 рублей.

Ранее URA.RU писало, что беженцы из ЛНР и ДНР, прилетевшие в ХМАО, получат единовременную выплату в размере 10 тысяч рубелей. Всего в Югру приехали 40 семей и 71 доставлены организованно. Документы органы социальной защиты населения ХМАО помогают в оформлении и отправке документов.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации на Украине. Решению о ее проведении предшествовала восьмилетняя эскалация на территории ДНР и ЛНР. 22 февраля Российская Федерация признала независимость республик. С главами республик был подписан договор, который, предусматривает военную поддержку.

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