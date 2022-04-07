Жительница Миасса (Челябинская область) София Дубинина стала участницей передачи «Привет, Андрей». В эфире программы девушка спела песню «Одинокая ветка сирени».
«Честно сказать, я пребывала в таком восхищении от приятной дружеской и настолько теплой атмосферы, которая царила в студии! Звучали душевные композиции, в которых были выражены чувства, желания, послания, переживания», — написала София в социальных сетях.
По словам девушки, те песни, которые звучали во время съемок передачи, пробуждали в каждом множество эмоций и воспоминаний. Это были те песни, которые сближают и объединяют разные поколения.
Посмотреть на выступление Софии Дубининой можно будет 9 апреля в 18:00 по московскому времени. Эфир передачи продет на телеканале «Россия-1».
Жительница Миасса (Челябинская область) София Дубинина стала участницей передачи «Привет, Андрей». В эфире программы девушка спела песню «Одинокая ветка сирени». «Честно сказать, я пребывала в таком восхищении от приятной дружеской и настолько теплой атмосферы, которая царила в студии! Звучали душевные композиции, в которых были выражены чувства, желания, послания, переживания», — написала София в социальных сетях. По словам девушки, те песни, которые звучали во время съемок передачи, пробуждали в каждом множество эмоций и воспоминаний. Это были те песни, которые сближают и объединяют разные поколения. Посмотреть на выступление Софии Дубининой можно будет 9 апреля в 18:00 по московскому времени. Эфир передачи продет на телеканале «Россия-1».