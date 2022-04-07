07 апреля 2022

Жительница Миасса стала участницей передачи «Привет, Андрей». Видео

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Сравнение старой и новой студии телекомпании
В эфире передачи звучали старые песни, и гости общались между собой (фото из архива) Фото:

Жительница Миасса (Челябинская область) София Дубинина стала участницей передачи «Привет, Андрей». В эфире программы девушка спела песню «Одинокая ветка сирени».

«Честно сказать, я пребывала в таком восхищении от приятной дружеской и настолько теплой атмосферы, которая царила в студии! Звучали душевные композиции, в которых были выражены чувства, желания, послания, переживания», — написала София в социальных сетях.

По словам девушки, те песни, которые звучали во время съемок передачи, пробуждали в каждом множество эмоций и воспоминаний. Это были те песни, которые сближают и объединяют разные поколения.

Посмотреть на выступление Софии Дубининой можно будет 9 апреля в 18:00 по московскому времени. Эфир передачи продет на телеканале «Россия-1».

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Жительница Миасса (Челябинская область) София Дубинина стала участницей передачи «Привет, Андрей». В эфире программы девушка спела песню «Одинокая ветка сирени». «Честно сказать, я пребывала в таком восхищении от приятной дружеской и настолько теплой атмосферы, которая царила в студии! Звучали душевные композиции, в которых были выражены чувства, желания, послания, переживания», — написала София в социальных сетях. По словам девушки, те песни, которые звучали во время съемок передачи, пробуждали в каждом множество эмоций и воспоминаний. Это были те песни, которые сближают и объединяют разные поколения. Посмотреть на выступление Софии Дубининой можно будет 9 апреля в 18:00 по московскому времени. Эфир передачи продет на телеканале «Россия-1».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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