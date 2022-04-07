В эфире передачи звучали старые песни, и гости общались между собой (фото из архива) Фото: Анна Майорова © URA.RU

Жительница Миасса (Челябинская область) София Дубинина стала участницей передачи «Привет, Андрей». В эфире программы девушка спела песню «Одинокая ветка сирени».

«Честно сказать, я пребывала в таком восхищении от приятной дружеской и настолько теплой атмосферы, которая царила в студии! Звучали душевные композиции, в которых были выражены чувства, желания, послания, переживания», — написала София в социальных сетях.

По словам девушки, те песни, которые звучали во время съемок передачи, пробуждали в каждом множество эмоций и воспоминаний. Это были те песни, которые сближают и объединяют разные поколения.

Посмотреть на выступление Софии Дубининой можно будет 9 апреля в 18:00 по московскому времени. Эфир передачи продет на телеканале «Россия-1».