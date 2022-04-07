Челябинск представил «Газпрому» возможности по импортозамещению

Егор Ковальчук заявил, то в импортозамещение вовлечены сотни предприятий региона Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Предприятия Челябинской области представили «Газпрому» свои возможности по импортозамещению. Как сообщили URA.RU в пресс-службе министерства промышленности региона, совещание состоялось в Екатеринбурге.

«Выездное совещание, посвященное вопросам взаимовыгодного сотрудничества промышленных предприятий УрФО с ПАО „Газпром“, прошло на площадке ООО „Газпром трансгаз Екатеринбург“. Главной темой стало расширение использования высокотехнологичной продукции уральских производителей», — сообщает пресс-служба регионального минпрома.‎

Вице-губернатор Егора Ковальчук отметил, что глава региона Алексей Текслер видит импортозамещение в промышленности приоритетной задачей. Ее решению способствует укрепление кооперации предприятий с госкорпорациями и крупными компаниями. В эту работу вовлечено более сотни предприятий и ведущие вузы области. В мероприятии приняли участие такие предприятия как АЗ «Урал», «Челябинский механический завод», «ЧТЗ-Уралтрак», «Уральский завод специального арматуростроения», промышленная группа «Метран», и другие.

Челябинская область входит в тройку крупнейших поставщиков «Газпрома»‎. По итогам 2021 года, объем закупок у региональных производителей превысил 14 млрд рублей. В реестр материально-технических ресурсов компании включено 175 видов продукции.

Проблемы у российского бизнеса начались после жестких санкций, которые ввели страны ЕС, США и ряд других государств против РФ из-за спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию началось в начале 2000-х и усилилось в последние месяцы. По словам президента России Владимира Путина, их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях.

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