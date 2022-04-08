Полковник Коротченко назвал условия ликвидации морских мин ВСУ

08 апреля 2022 в 21:02 Размер текста - 17 +

Ликвидировать мины ВСУ в Черном море можно будет после взятия Одессы и Николаева Фото: Дмитрий Николаев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Мины, установленные Украиной в Черном море, могут быть ликвидированы после взятия под контроль российскими вооруженными силами Одессы и Николаева. Для решения вопроса с теми минами, которые оторвались и дрейфуют по всему морю, Россия и Турция должны запустить спецоперацию по их поиску и уничтожению. Об этом в беседе с URA.RU рассказал главный редактор журнала «Национальная оборона», полковник запаса Игорь Коротченко. «Что касается мин, которые стоят на якорях, вблизи побережья, я думаю, что после того, как Одесса, Николаев перейдут под контроль вооруженных сил РФ, их быстро деактивируют. А вот что касается тех мин, которые сорвались и дрейфуют по Черному морю, то это реальная угроза морскому судоходству. Давайте представим, что, например, вблизи Босфора на этой мине подорвался танкер с нефтью. Это просто масштабнейшая экологическая катастрофа. Поэтому, я думаю, необходимо проработать в формате российско-турецкого участия минотральную операцию по поиску и уничтожению этих дрейфующих украинских морских мин. После того как их срывает, они оказываются на поверхности, поэтому здесь прежде всего необходим анализ карты течений, расчеты точек, где они могут оказаться», — объяснил Игорь Коротченко. В беседе с URA.RU ветеран боевых действий, капитан первого ранга Василий Дандыкин подчеркнул, что полностью ликвидировать мины ВСУ можно будет после окончания спецоперации РФ. «Ликвидация идет минотралением, то есть они подрезаются, потом расстреливаются, подрываются, и это не большая проблема для сил Черноморского флота, но пока идет спецоперация — это сделать нереально. Мины эти советского производства 40-50-х годов, они остались на базах хранения Украины и должны были быть уничтожены. Их установили на креплении „якорь-цепь“, но так как все устарело и не обслуживается, некоторые оторвались и ушли в свободное плавание. И если взрыватели соприкоснутся в море с судном, то оно будет серьезно повреждено, в худшем случае корабль утонет», — объяснил Василий Дандыкин. Ранее ФСБ России заявляли, что украинские военные после начала спецоперации России установили на подходах к портам Одессы, Очакова, Черноморска и Южного около 420 мин. Позже движущиеся объекты были зафиксированы у входа в пролив Босфор. По поводу обнаруженных мин прошли переговоры между Анкарой, Москвой и Киевом. О начале спецоперации на Украине президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. По словам главы государства, целью ее является денацификация и демилитаризация. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Мины, установленные Украиной в Черном море, могут быть ликвидированы после взятия под контроль российскими вооруженными силами Одессы и Николаева. Для решения вопроса с теми минами, которые оторвались и дрейфуют по всему морю, Россия и Турция должны запустить спецоперацию по их поиску и уничтожению. Об этом в беседе с URA.RU рассказал главный редактор журнала «Национальная оборона», полковник запаса Игорь Коротченко. «Что касается мин, которые стоят на якорях, вблизи побережья, я думаю, что после того, как Одесса, Николаев перейдут под контроль вооруженных сил РФ, их быстро деактивируют. А вот что касается тех мин, которые сорвались и дрейфуют по Черному морю, то это реальная угроза морскому судоходству. Давайте представим, что, например, вблизи Босфора на этой мине подорвался танкер с нефтью. Это просто масштабнейшая экологическая катастрофа. Поэтому, я думаю, необходимо проработать в формате российско-турецкого участия минотральную операцию по поиску и уничтожению этих дрейфующих украинских морских мин. После того как их срывает, они оказываются на поверхности, поэтому здесь прежде всего необходим анализ карты течений, расчеты точек, где они могут оказаться», — объяснил Игорь Коротченко. В беседе с URA.RU ветеран боевых действий, капитан первого ранга Василий Дандыкин подчеркнул, что полностью ликвидировать мины ВСУ можно будет после окончания спецоперации РФ. «Ликвидация идет минотралением, то есть они подрезаются, потом расстреливаются, подрываются, и это не большая проблема для сил Черноморского флота, но пока идет спецоперация — это сделать нереально. Мины эти советского производства 40-50-х годов, они остались на базах хранения Украины и должны были быть уничтожены. Их установили на креплении „якорь-цепь“, но так как все устарело и не обслуживается, некоторые оторвались и ушли в свободное плавание. И если взрыватели соприкоснутся в море с судном, то оно будет серьезно повреждено, в худшем случае корабль утонет», — объяснил Василий Дандыкин. Ранее ФСБ России заявляли, что украинские военные после начала спецоперации России установили на подходах к портам Одессы, Очакова, Черноморска и Южного около 420 мин. Позже движущиеся объекты были зафиксированы у входа в пролив Босфор. По поводу обнаруженных мин прошли переговоры между Анкарой, Москвой и Киевом. О начале спецоперации на Украине президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. По словам главы государства, целью ее является денацификация и демилитаризация.