В Госдуме заявили о создании Мариупольского трибунала

08 апреля 2022 в 22:10 Размер текста - 17 +

Судить украинских неонацистов во главе с президентом Владимиром Зеленским может новый международный военный трибунал — Киевский или Мариупольский. Его можно создать вместо Нюрнбергского, заявил в интервью URA.RU 1-й зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. «Доказательства собирает Следственный комитет РФ, фиксирует все преступления против человечности — все, что делают нацисты, наемники из разных стран. Эти люди не уйдут от возмездия. Я уверен, что по националистам Украины, по всем тем, кто их финансировал, состоится международный трибунал. И Запад нас услышит. Но это будет не Нюрнбергский, а Киевский или Мариупольский трибунал», — убежден Водолацкий. Нюрнбергский трибунал — международный судебный процесс по итогам Второй мировой войны. Он был посвящен рассмотрению дел главных военных преступников-нацистов. Спецоперацию на Украине Вооруженные силы России начали 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин объявил ее целями демилитаризацию и денацификацию страны, защиту мирного населения Донбасса, в течение восьми лет подвергавшегося геноциду со стороны киевских властей. Эксперты неоднократно говорили о том, что президент Украины Зеленский и его националисты должны быть подвергнуты суду за военные преступления.