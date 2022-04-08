В Госдуме заявили о создании Мариупольского трибунала

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Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир
Для суда над президентом Украины Владимиром Зеленским и неонацистами может быть создан Киевский или Мариупольский трибунал Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Судить украинских неонацистов во главе с президентом Владимиром Зеленским может новый международный военный трибунал — Киевский или Мариупольский. Его можно создать вместо Нюрнбергского, заявил в интервью URA.RU 1-й зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

«Доказательства собирает Следственный комитет РФ, фиксирует все преступления против человечности — все, что делают нацисты, наемники из разных стран. Эти люди не уйдут от возмездия. Я уверен, что по националистам Украины, по всем тем, кто их финансировал, состоится международный трибунал. И Запад нас услышит. Но это будет не Нюрнбергский, а Киевский или Мариупольский трибунал», — убежден Водолацкий.

Нюрнбергский трибунал — международный судебный процесс по итогам Второй мировой войны. Он был посвящен рассмотрению дел главных военных преступников-нацистов.

Спецоперацию на Украине Вооруженные силы России начали 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин объявил ее целями демилитаризацию и денацификацию страны, защиту мирного населения Донбасса, в течение восьми лет подвергавшегося геноциду со стороны киевских властей. Эксперты неоднократно говорили о том, что президент Украины Зеленский и его националисты должны быть подвергнуты суду за военные преступления.

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Судить украинских неонацистов во главе с президентом Владимиром Зеленским может новый международный военный трибунал — Киевский или Мариупольский. Его можно создать вместо Нюрнбергского, заявил в интервью URA.RU 1-й зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. «Доказательства собирает Следственный комитет РФ, фиксирует все преступления против человечности — все, что делают нацисты, наемники из разных стран. Эти люди не уйдут от возмездия. Я уверен, что по националистам Украины, по всем тем, кто их финансировал, состоится международный трибунал. И Запад нас услышит. Но это будет не Нюрнбергский, а Киевский или Мариупольский трибунал», — убежден Водолацкий. Нюрнбергский трибунал — международный судебный процесс по итогам Второй мировой войны. Он был посвящен рассмотрению дел главных военных преступников-нацистов. Спецоперацию на Украине Вооруженные силы России начали 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин объявил ее целями демилитаризацию и денацификацию страны, защиту мирного населения Донбасса, в течение восьми лет подвергавшегося геноциду со стороны киевских властей. Эксперты неоднократно говорили о том, что президент Украины Зеленский и его националисты должны быть подвергнуты суду за военные преступления.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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