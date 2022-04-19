Крестный ход на Пасху пройдет впервые за два года со времен начала пандемии Фото: Анна Майорова © URA.RU

Мэрия Екатеринбурга 24 апреля перекроет и закроет движение для всего транспорта по центральным улицам для Пасхального крестного хода. Об этом сообщает пресс-служба мэрии на официальном сайте.

«Во время Пасхального крестного хода планируется закрытие движения всех видов транспорта. Пасхальный крестный ход пройдет в Екатеринбурге в праздник Светлого Христова Воскресения 24 апреля 2022 года. Общегородское Пасхальное шествие в этот деньпройдет от Свято-Троицкого кафедрального собора до Храма-на-Крови во имя Всех Святых в Земле Российской Просиявших», — говорится в сообщении пресс-службы.

24 апреля с 16:00 до 18:00 планируется закрытие движения всех видов транспорта по улицам:

Розы Люксембург, от улицы Куйбышева до улицы Декабристов;

Куйбышева, от улицы Розы Люксембург до улицы 8 Марта;

8 Марта, от улицы Куйбышева до проспекта Ленина;

проспекту Ленина, от улицы 8 Марта до улицы Карла Либкнехта;

Толмачева, от проспекта Ленина до улицы Первомайской;

Царской, от улицы Первомайской до улицы Николая Никонова.

Ранее URA.RU писало, что Пасхальный крестный ход в 2022 году будет первым за два года со времен начала пандемии. «Уходят коронавирусные ограничения. Традиционный Пасхальный крестный ход возвращается в Екатеринбург. 24 апреля 2022 года», — говорится в сообщении митрополита Екатеринбурга.